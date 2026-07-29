Homem fica ferido após esposa jogar óleo quente em suas partes íntimas em Cariacica

Um homem de 29 anos foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, após a companheira jogar óleo quente em suas partes íntimas. O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (29), no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, o homem sofreu queimaduras leves.
Aos policiais, ele relatou que a agressão aconteceu após ele revelar que teve uma relação extraconjugal, momento em que foi atingido pelo óleo.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal. Como o crime depende de representação da vítima ou de um representante legal, a corporação orientou que seja feito o registro da ocorrência, presencialmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online, para que o caso possa ser investigado.