Homem é preso em Vila Velha 10 anos após tentar estuprar adolescente

Um homem de 40 anos foi preso no bairro Boa Vista, em Vila Velha, na Grande Vitória, dez anos após uma tentativa de estupro contra uma adolescente em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. O suspeito se apresentou no fórum da cidade, acompanhado da advogada, na terça-feira (28), para cumprir um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais que estava em aberto.





Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu em junho de 2016. Na época, a vítima tinha 17 anos e seguia em direção ao distrito de Ibituba quando o homem passou de carro e ofereceu carona, dizendo que também iria para o mesmo destino.





A adolescente aceitou a carona, mas, durante o trajeto, o suspeito teria desviado o caminho e parado o veículo em um local isolado. Em seguida, ele foi para o banco traseiro, onde permaneceu por alguns instantes.





Assustada com a situação, a jovem conseguiu sair do carro e fugiu correndo antes que o estupro acontecesse. Ainda segundo o relato feito pela vítima à PM, enquanto fugia, ela viu o homem expondo as partes íntimas. A vítima reconheceu o suspeito na delegacia após ver uma fotografia dele.