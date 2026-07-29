AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Polícia

Homem é preso em Vila Velha 10 anos após tentar estuprar adolescente

Publicado em

29 jul 2026 às 10:26

Um homem de 40 anos foi preso no bairro Boa Vista, em Vila Velha, na Grande Vitória, dez anos após uma tentativa de estupro contra uma adolescente em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. O suspeito se apresentou no fórum da cidade, acompanhado da advogada, na terça-feira (28), para cumprir um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais que estava em aberto.


Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu em junho de 2016. Na época, a vítima tinha 17 anos e seguia em direção ao distrito de Ibituba quando o homem passou de carro e ofereceu carona, dizendo que também iria para o mesmo destino.


A adolescente aceitou a carona, mas, durante o trajeto, o suspeito teria desviado o caminho e parado o veículo em um local isolado. Em seguida, ele foi para o banco traseiro, onde permaneceu por alguns instantes.


Assustada com a situação, a jovem conseguiu sair do carro e fugiu correndo antes que o estupro acontecesse. Ainda segundo o relato feito pela vítima à PM, enquanto fugia, ela viu o homem expondo as partes íntimas. A vítima reconheceu o suspeito na delegacia após ver uma fotografia dele.

Veja Também 

Colisão frontal entre dois carros resultou em três vítimas.

Acidente na BR 259 deixa três pessoas feridas em Baixo Guandu

Incidente aconteceu segunda-feira (29), em fazenda particular no bairro Associação Banestes

Comemoração com fogos termina em incêndio de grandes proporções em Baixo Guandu

Suspeitos usaram um alicate, cortaram quatro cadeados da grade de proteção e invadiram o estabelecimento.

Loja tem prejuízo de R$ 96 mil com furto de celulares e caixas de som em Baixo Guandu

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Confira os horários e turmas

Quer aprender a nadar? Cariacica abre vagas para aulas de natação adulto e infantil

Publicado em 29/07/2026 às 09:55
Aulas serão realizadas duas vezes por semana Miguel Guerra | Pexels

Para as pessoas que desejam aprender a nadar ou aperfeiçoar a técnica, o município de Cariacica vai oferecer 70 vagas gratuitas para aulas de natação. A iniciativa é destinada a crianças, adolescentes e adultos, com aulas realizadas duas vezes por semana. 


Realizada pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semesp), por meio do Programa Cariacica Saudável, as inscrições devem ser feitas diretamente no Espaço Piscina Show, no bairro Alzira Ramos, onde as aulas serão realizadas. O atendimento acontece às terças, quartas, quintas e sextas-feiras.


Para o cadastro, é necessário levar documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF e RG, declaração de matrícula escolar (para crianças e adolescentes), comprovante de residência, telefone para contato e os documentos do responsável legal, quando necessário.

 

Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato com a Semesp pelo telefone (27) 3354-7129.


Confira abaixo a quantidade de vagas ofertadas para cada idade e os dias da semana em que ocorrerão as aulas: 

Tabela de natação
Quantidade de Vagas por faixa etária, dias e horários
6 a 8 anos Quarta e sexta às 13h. Vagas: 7
6 a 9 anos Terça e quinta às 13h. Vagas: 7 | Quarta e sexta às 16h. Vagas: 7
8 a 12 anos Quarta e sexta às 16h. Vagas: 7
10 a 14 anos Quarta e sexta às 14h. Vagas: 7
12 a 15 anos Terça-feira e quinta-feira às 15h. Vagas: 7
Adultos Terça-feira e quinta-feira às 09h45. Vagas: 14 | Quarta e sexta às 09h45. Vagas: 14

Veja Também 

Centro de Inteligência Eleitoral

As cidades do ES que registraram mais de mil casos de golpes

Loteria, Mega-Sena

Duas apostas do ES levam R$ 63 mil na quina da Mega-Sena

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Mandado de prisão

Acusado de esfaquear colega de quarto em Jaguaré é preso na Rodoviária de Vitória

Publicado em 29/07/2026 às 09:38
Homem foi preso após ser identificado por câmeras na Rodoviária de Vitória Rafael Monteiro de Barros/Arquivo GZ

Um foragido da Justiça, de 44 anos, acusado de esfaquear um colega de quarto em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, foi preso pela Guarda de Vitória na última segunda-feira (27) na Rodoviária da Capital. A prisão foi feita com ajuda da tecnologia de reconhecimento facial via câmeras instaladas no terminal de passageiros.


O homem, que não teve o nome divulgado, estava com mandado de prisão em aberto após cometer o crime em 2013. Segundo o processo, ele feriu o colega com um faca após cobrá-lo a pagar as contas da casa.


"O detido estava com sua filha, de 6 anos, que foi levada em segurança pela tia, com consentimento do pai e do conselho tutelar de Cariacica”, relata o inspetor Rocha, da Guarda de Vitória.


O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde as medidas cabíveis foram tomadas.


O mandado de prisão foi expedido pela Vara Única de Jaguaré com pena restante de oito anos.

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Liberdade provisória

Justiça manda soltar homem preso por matar cadela comunitária no Sul do ES

Publicado em 29/07/2026 às 09:38
Homem foi filmado arrastando cadela espancada em Dores de Rio Preto
Homem foi filmado arrastando cadela espancada em Dores de Rio Preto Reprodução | Redes sociais

A Justiça do Espírito Santo concedeu liberdade provisória ao homem de 53 anos que foi preso no último domingo (26) após atrair e matar uma cadela comunitária no bairro Bom Jardim, em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó do Estado. 


A decisão foi tomada em audiência de custódia e divulgada na terça-feira (28) pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos aos Animais da  Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales)Segundo a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), o homem deixou o sistema prisional no mesmo dia.

Bianca vivia em situação de rua, mas era alimentada e recebia cuidados de protetores da causa animal na cidade. Na data do rime, o caso foi denunciado à CPI dos Maus-Tratos aos Animais que acionou as autoridades locais após tomar conhecimento da denúncia. 


O suspeito teria atraído Bianca para sua casa, onde a agrediu com um facão e um pedaço de madeira. Apesar dos esforços para salvar a cadela, ela não resistiu aos ferimentos. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de maus-tratos a animais, previstos na Lei de Crimes Ambientais, além de ameaça e injúria.


O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) foi procurado por A Gazeta para detalhar os termos da audiência de custódia, mas não retornou até a publicação deste texto.

Veja Também 

Imagem Edicase Brasil

Maus-tratos a animais no ES: lei obriga agressores a pagarem despesas de resgate

Imagem de destaque

Maus-tratos e agressões a animais: saiba punições previstas e como denunciar

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Loteria

Duas apostas do ES levam R$ 63 mil na quina da Mega-Sena

Publicado em 29/07/2026 às 06:39

Duas apostas do Espírito Santo, de Aracruz, no Norte do Estado, e de Cachoeiro, no Sul, acertaram a quina da Mega-Sena e vão receber, cada, R$ 63.121,17. O prêmio principal, sorteado na noite de terça (28),  acumulou e está estimado em R$ 86 milhões para o próximo sorteio.


Os números sorteados foram: 02 - 11 - 22 - 30 - 51 - 54.


Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Em Vitória

Lua Cheia poderá ser observada do Parque da Fonte Grande na noite desta quarta (29)

Publicado em 29/07/2026 às 06:17
Lua cheia no Parque da Fonte Grande Divulgação/Eduardo Cardoso

O Parque da Fonte Grande, em Vitória, ficará aberto na noite desta quarta-feira (29) para que as pessoas possam observar a lua cheia A atividade será realizada no Mirante da Cidade, das 18h às 20h, com entrada gratuita e sem necessidade de agendamento.


Do ponto mais alto da Capital, a 308,8 metros de altitude, moradores e visitantes poderão contemplar a lua cheia em meio a uma das paisagens mais privilegiadas de Vitória, com vista para cartões-postais


Segundo a prefeitura, a proposta do projeto "Lua Cheia no Parque da Fonte Grande", que está em sua 5ª edição, é aproximar o público das áreas naturais protegidas do município, oferecendo uma experiência de contemplação, lazer e conexão com a natureza em um dos espaços verdes mais emblemáticos da capital.


O acesso ao Parque da Fonte Grande será feito pela guarita Tião Sá, localizada na Rodovia Serafim Derenzi, próximo à entrada da antiga unidade da Faesa. A subida poderá ser realizada de carro, moto ou bicicleta pela via interna do parque, a Estrada Tião Sá, seguindo até o estacionamento. A entrada será autorizada até as 19h. O evento contará com o apoio da Guarda Municipal.


Em caso de chuva ou de tempo muito nublado, a atividade será automaticamente cancelada.

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Noroeste capixaba

Homem é encontrado morto e enterrado perto de cafezal em Vila Valério

Publicado em 28/07/2026 às 20:06
Além do cadáver, foi encontrado um carregador de celular com vestígios de sangue.
Além do cadáver, foi encontrado um carregador de celular com vestígios de sangue. Leitor A Gazeta

Um homem foi encontrado morto e enterrado na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (28). A Polícia Militar afirma que descobriu o cadáver após receber uma denúncia sobre um possível homicídio ocorrido em uma boate da cidade, no domingo (26). 


Segundo as informações passadas à corporação, os autores do crime teriam ocultado o cadáver em um cafezal próximo ao estabelecimento. Os militares fizeram buscas pela região e encontraram, além do corpo da vítima, um carregador de celular com vestígios de sangue. De acordo com a PM, equipes da Polícia Civil já haviam feito buscas pelo cadáver na região durante a segunda-feira (27), mas não o localizaram. 


A PM informou que, após a realização da perícia pela Polícia Civil, o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. Informações sobre a identidade da vítima ainda não foram divulgadas. A reportagem buscou a Polícia Civil, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria. 

Veja Também 

Da esquerda para a direita: Milton Neves, Aldino Alves Almeida, Gildeson Gama Leite e Ilmar Gama

Incêndio que matou quatro trabalhadores em Vila Valério foi acidental

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está sob ivestigação da Delegacia de Vila Valério.

Pedreiro é encontrado morto em obra em Vila Valério

Acidente aconteceu manhã desta quinta-feira (2), no centro da cidade

Ônibus escolar invade barbearia em Vila Valério

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Sul capixaba

Trabalhador morre após retroescavadeira tombar em Cachoeiro

Publicado em 28/07/2026 às 16:45

Um trabalhador morreu após a retroescavadeira que conduzia tombar de um barranco no bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, Leandro Santos Souza, de 43 anos, realizava um serviço de extração de areia quando a máquina apresentou um problema mecânico.


Desgovernada, a retroescavadeira atravessou a Avenida Newton Braga e entrou na propriedade do pai da vítima. Ao passar por um barranco, o veículo tombou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas Leandro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.


De acordo com a Polícia Civil, a perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Veja Também 

Calibrador no Posto Stillo, na Serra, com aviso sobre cobrança de calibragem de pneus para não clientes

E se a moda pega? Posto na Serra começa a cobrar para calibrar pneus

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Justiça

Júri de acusado de matar ex-cunhada é adiado em Cachoeiro

Publicado em 28/07/2026 às 16:19
Rogélio Ferreira é suspeito de matar a ex-cunhada Sandra Helena Moreira em Cachoeiro
Rogélio Ferreira é suspeito de matar a ex-cunhada Sandra Helena Moreira em Cachoeiro Arquivo A Gazeta
O júri popular de um homem acusado de matar a ex-cunhada a tiros no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi adiado nesta terça-feira (28). Rogélio Ferreira, de 56 anos, seria julgado pelo assassinato da diarista Sandra Helena Moreira, de 47 anos, ocorrido em 12 de maio de 2019.

Segundo o Ministério Público do Estado, antes do início da sessão, a defesa alegou que não teve acesso às mídias com os depoimentos das testemunhas. Para garantir que os advogados tivessem acesso a todo o material do processo, o julgamento foi adiado.

O novo júri está marcado 8 de outubro, às 9h, conforme informado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Rogélio. O espaço permanece em aberto para manifestação.

Veja Também 

Imagem de destaque

PSD, partido de Hartung, vive sinuca de bico no Espírito Santo

Imagem de destaque

Sedu do ES abre seleção para contratar professores temporários

Diego Brandy, Renato Casagrande e Victor Carvalho

Quem é o argentino por trás da campanha de Casagrande ao Senado

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Estradas

Morre terceira vítima de acidente na BR 259 em Colatina

Publicado em 28/07/2026 às 15:40
Geanderson Godoi está entubado no Hospital Sílvio Avidos.
Geanderson Godoi estava internado desde 16 de julho. Redes sociais | Leitor A Gazeta

Morreu nesta terça-feira (28) o advogado Geanderson Godoi, de 41 anos, vítima de um acidente na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A morte foi confirmada pela esposa dele, Nadja Angra.


O acidente aconteceu no dia 16 de julho, na região de Itapina, e envolveu um carro e um caminhão. O advogado José Peres de Araújo e a esposa dele, Cilezia de Oliveira, morreram no local. Geanderson, que também estava no veículo, foi resgatado e encaminhado ao Hospital Estadual Silvio Avidos. Os três viajavam para uma audiência em Minas Gerais. 


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão envolvido na colisão saiu ileso. Ele permaneceu no local até a chegada das equipes de socorro e fez o teste do bafômetro, que não identificou álcool. 


A Ordem dos Advogados Brasileiros - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) compartilhou em suas redes sociais uma nota manifestando profundo pesar pela morte de Geanderson e expressando condolências aos seus familiares e amigos.

Errata

29/07/2026

A versão anterior desta reportagem informou incorretamente que o advogado Geanderson Godoi tinha 31 anos. Na verdade, ele tinha 41 anos. O texto foi corrigido.

Veja Também 

Homem suspeito de cobrar R$ 8.500 em caipirinha de turista em praia do Rio é levado à delegacia por policiais à paisana

Ambulante é preso sob suspeita de cobrar R$ 8.500 em caipirinha no RJ

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Vila Palestina

Motoboy é assassinado com tiros na cabeça e no peito em Cariacica

Publicado em 28/07/2026 às 11:04
Evandro Luiz Sartori, de 41 anos, foi encontrado morto em Vila Palestina, Cariacica
Evandro Luiz Sartori, de 41 anos, foi encontrado morto em Vila Palestina, Cariacica Leitor A Gazeta

O motoboy Evandro Luiz Sartori, de 41 anos, foi morto a tiros na noite de segunda-feira (27), no bairro Vila Palestina, em Cariacica. A vítima foi atingida por dois disparos, um na cabeça e outro no peito.


Evandro morava no último andar de um prédio. Uma prima da vítima contou à polícia que ouviu disparos e, ao verificar o que havia acontecido, encontrou o motoboy caído na escada.


Vizinhos relataram à reportagem da TV Gazeta que Evandro era usuário de drogas e morava no apartamento havia menos de dois anos. Segundo eles, o motoboy discutia com frequência com familiares que também residiam no prédio e com outros vizinhos.


No último sábado (25), duas ocorrências foram registradas por uma tia de Evandro. Conforme relato feito à Polícia Militar, o motoboy teria ferido alguns dedos da mulher com um objeto cortante e a insultado.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.


* Com informações da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta. 

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Maisa e Memphis Depay

Maisa e Memphis Depay passam férias em Ibiza e reforçam rumores de romance

Mãe de Davi Brito cai aos prantos ao descobrir casamento pelas redes

Mãe de Davi Brito chora ao descobrir casamento do filho pelas redes sociais

Davi Brito oficializa casamento no civil com influenciadora

Davi Brito se casa no civil com Emilly Araújo e anuncia festa de casamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados