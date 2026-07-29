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Literatura

Autora capixaba Jeovanna Vieira lança segundo romance com sessão de autógrafos no ES

Autora de "Virgínia mordida" apresenta "Toda caixa-preta é laranja" em encontro com bate-papo e sessão de autógrafos
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 11:36

Jeovanna Vieira
Jeovanna Vieira Renato Parada

A escritora capixaba Jeovanna Vieira lança seu segundo romance, "Toda caixa-preta é laranja", no próximo domingo (2), às 15h, na Lúcia Livraria, em Iriri, Anchieta. O encontro, gratuito e aberto ao público, terá um bate-papo com a autora, mediado pela escritora Carla Guerson, seguido de sessão de autógrafos.


Publicada pela Companhia das Letras, a nova obra acompanha uma mulher que busca pelo pai desaparecido às vésperas de alcançar um marco histórico em sua carreira como piloto de avião. A narrativa aborda memória, traumas, heranças familiares e as relações entre pais e filhos.


Natural de Vila Velha e atualmente radicada nos Emirados Árabes Unidos, Jeovanna está no Brasil para uma série de eventos de lançamento do livro. Jornalista e escritora, ela estreou na Companhia das Letras em 2024 com "Virgínia mordida", cuja versão original foi finalista do Prêmio Kindle de Literatura.

Lúcia Livraria
Lúcia Livraria Bruno Gonçalves

Além dos romances, Jeovanna também escreve para o público infantil. A autora prepara o lançamento do livro ilustrado "Quem sumiu com o sol do céu?", previsto para este ano pela editora Carambaia.

Encontro reúne duas escritoras capixabas

A conversa em Iriri será mediada por Carla Guerson, escritora nascida em Vitória e autora de obras como "O som do tapa", "Fogo de Palha", "Todo mundo tem mãe", "Catarina" e "Ninguém me obedece, muito menos eu". Carla também é idealizadora do Coletivo Escreviventes, iniciativa voltada ao fortalecimento da produção literária de mulheres no Espírito Santo.

Carla Guerson
Carla Guerson Acervo pessoal / Divulgação

Para Elisa Quadros, idealizadora da Lúcia Livraria, receber o lançamento aproxima o público capixaba de uma autora que vem ampliando sua presença no cenário literário nacional.

Jeovanna é uma autora que vem conquistando espaço no cenário nacional e tem raízes capixabas, por isso é uma alegria oferecer esse encontro em Iriri e contribuir para fortalecer a cultura literária no Espírito Santo


Serviço

Lançamento de "Toda caixa-preta é laranja", de Jeovanna Vieira
Data: 2 de agosto (domingo)
Horário: 15h
Local: Lúcia Livraria
Endereço: Avenida Beira-Mar, Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta
Entrada gratuita

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