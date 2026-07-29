Autora capixaba Jeovanna Vieira lança segundo romance com sessão de autógrafos no ES

A escritora capixaba Jeovanna Vieira lança seu segundo romance, "Toda caixa-preta é laranja", no próximo domingo (2), às 15h, na Lúcia Livraria, em Iriri, Anchieta. O encontro, gratuito e aberto ao público, terá um bate-papo com a autora, mediado pela escritora Carla Guerson, seguido de sessão de autógrafos.





Publicada pela Companhia das Letras, a nova obra acompanha uma mulher que busca pelo pai desaparecido às vésperas de alcançar um marco histórico em sua carreira como piloto de avião. A narrativa aborda memória, traumas, heranças familiares e as relações entre pais e filhos.





Natural de Vila Velha e atualmente radicada nos Emirados Árabes Unidos, Jeovanna está no Brasil para uma série de eventos de lançamento do livro. Jornalista e escritora, ela estreou na Companhia das Letras em 2024 com "Virgínia mordida", cuja versão original foi finalista do Prêmio Kindle de Literatura.