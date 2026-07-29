Autora capixaba Jeovanna Vieira lança segundo romance com sessão de autógrafos no ES

A escritora capixaba Jeovanna Vieira lança seu segundo romance, "Toda caixa-preta é laranja", no próximo domingo (2), às 15h, na Lúcia Livraria, em Iriri, Anchieta. O encontro, gratuito e aberto ao público, terá um bate-papo com a autora, mediado pela escritora Carla Guerson, seguido de sessão de autógrafos.
Publicada pela Companhia das Letras, a nova obra acompanha uma mulher que busca pelo pai desaparecido às vésperas de alcançar um marco histórico em sua carreira como piloto de avião. A narrativa aborda memória, traumas, heranças familiares e as relações entre pais e filhos.
Natural de Vila Velha e atualmente radicada nos Emirados Árabes Unidos, Jeovanna está no Brasil para uma série de eventos de lançamento do livro. Jornalista e escritora, ela estreou na Companhia das Letras em 2024 com "Virgínia mordida", cuja versão original foi finalista do Prêmio Kindle de Literatura.
Além dos romances, Jeovanna também escreve para o público infantil. A autora prepara o lançamento do livro ilustrado "Quem sumiu com o sol do céu?", previsto para este ano pela editora Carambaia.
Encontro reúne duas escritoras capixabas
A conversa em Iriri será mediada por Carla Guerson, escritora nascida em Vitória e autora de obras como "O som do tapa", "Fogo de Palha", "Todo mundo tem mãe", "Catarina" e "Ninguém me obedece, muito menos eu". Carla também é idealizadora do Coletivo Escreviventes, iniciativa voltada ao fortalecimento da produção literária de mulheres no Espírito Santo.
Para Elisa Quadros, idealizadora da Lúcia Livraria, receber o lançamento aproxima o público capixaba de uma autora que vem ampliando sua presença no cenário literário nacional.
Jeovanna é uma autora que vem conquistando espaço no cenário nacional e tem raízes capixabas, por isso é uma alegria oferecer esse encontro em Iriri e contribuir para fortalecer a cultura literária no Espírito Santo
Serviço
Lançamento de "Toda caixa-preta é laranja", de Jeovanna Vieira
Data: 2 de agosto (domingo)
Horário: 15h
Local: Lúcia Livraria
Endereço: Avenida Beira-Mar, Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta
Entrada gratuita