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No Terminal de Carapina

Mulher é esfaqueada pelo ex-cunhado na Serra por abrigar a irmã em casa

Publicado em

29 jul 2026 às 12:20
Data: 06/01/2020 - ES - Serra - Terminal de Carapina - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ
Crime aconteceu no Terminal de Carapina, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Uma jovem de 27 anos foi esfaqueada nas costas pelo ex-cunhado enquanto trabalhava no Terminal de Carapina, na Serra, na última terça-feira (28) Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 41 anos, confessou que foi ao local com a intenção de matar a vítima e que, depois, iria atrás da ex-esposa, irmã da jovem, com a mesma intenção.


De acordo com a PM, o homem vinha ameaçando a ex-cunhada havia dias, desde que ela passou a abrigar a própria irmã em casa após o fim do relacionamento do casal.


A vítima contou aos policiais que estava trabalhando no terminal quando o suspeito chegou e a golpeou com uma faca nas costas, sem que ela tivesse chance de se defender. Após o ataque, o homem fugiu correndo e se escondeu dentro de uma sala de serviço da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina. A PM foi acionada e localizou o suspeito dentro da unidade. A faca utilizada no ataque foi apreendida com ele.


A jovem foi socorrida e precisou levar pontos nas costas. Ela recebeu atendimento médico e teve alta. Aos policiais, relatou que vinha sofrendo ameaças do ex-cunhado nos últimos dias. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e, posteriormente, encaminhado ao presídio. O nome do homem não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Acidente

Trabalhador morre após ser atingido por bloco de rocha em Baixo Guandu

Publicado em 29/07/2026 às 12:12
Elmiro Roberto, de 59 anos, realizava o corte de uma rocha utilizando fio diamantado quando uma parte do bloco se desprendeu e caiu sobre ele
As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Baixo Guandu Imagens enviadas por leitores

Um trabalhador de 59 anos, identificado como Elmiro Roberto, morreu após ser atingido por um bloco de rocha enquanto trabalhava na zona rural de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, ele fazia o corte de um bloco utilizando um fio diamantado quando uma parte da rocha se desprendeu e caiu sobre ele.


A perícia da Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos no local. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.


Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Investigação

Técnica de enfermagem é presa suspeita de desviar fentanil e morfina no ES

Publicado em 29/07/2026 às 11:56

Uma técnica de enfermagem de 31 anos foi presa suspeita de desviar medicamentos de uso hospitalar, entre eles fentanil, morfina, adrenalina e cetamina, no Espírito Santo. Um homem de 37 anos, apontado pela investigação como destinatário dos fármacos, também foi preso. 


As prisões ocorreram durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Cariacica e Vila Velha, em uma operação do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). Os policiais também apreenderam medicamentos sujeitos a controle especial, drogas, arma de fogo e outros materiais que, segundo a Polícia Civil, podem ter relação com o esquema investigado. Os nomes dos presos não foram informados.


Mais detalhes sobre a operação serão divulgados pela corporação na tarde desta quarta-feira (29). A reportagem acompanhará a coletiva e atualizará esta publicação com as novas informações.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Praça Regina Frigeri Furno

Nova quadra coberta de Jardim da Penha será inaugurada na sexta-feira (31)

Publicado em 29/07/2026 às 11:50
Quadra na Praça Regina Frigeri Furno recebeu cobertura. Foto de junho de 2026 quando ainda estava em obra Divulgação/Prefeitura de Vitória

A nova quadra poliesportiva coberta da Praça Regina Frigeri Furno, em Jardim da Penha, em Vitória, será inaugurada na próxima sexta-feira com uma programação esportiva gratuita que vai se estender até no final de semana.


Segundo a Prefeitura de Vitória, serão realizadas partidas de basquete, futsal e basquete 3x3, reunindo atletas, projetos esportivos e equipes convidadas.


O investimento total de readequação do espaço, de acordo com a prefeitura, foi de R$ 2.886.000,00.

Programação

Sexta-feira (31/07)

  • 18h – Cerimônia de inauguração
  • 19h30 – All Star Games de Basquete

Sábado (01/08)

  • 8h às 11h – Copa Vix de Futsal | Esporte por Vitória

Domingo (02/08)

  • 8h às 12h – Copa Vix de Basquete 3x3 | Esporte por Vitória

Categorias: Sub-16 Feminino e Sub-16 Masculino.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Confira os horários e turmas

Quer aprender a nadar? Cariacica abre vagas para aulas de natação adulto e infantil

Publicado em 29/07/2026 às 09:55
Aulas serão realizadas duas vezes por semana Miguel Guerra | Pexels

Para as pessoas que desejam aprender a nadar ou aperfeiçoar a técnica, o município de Cariacica vai oferecer 70 vagas gratuitas para aulas de natação. A iniciativa é destinada a crianças, adolescentes e adultos, com aulas realizadas duas vezes por semana. 


Realizada pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semesp), por meio do Programa Cariacica Saudável, as inscrições devem ser feitas diretamente no Espaço Piscina Show, no bairro Alzira Ramos, onde as aulas serão realizadas. O atendimento acontece às terças, quartas, quintas e sextas-feiras.


Para o cadastro, é necessário levar documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF e RG, declaração de matrícula escolar (para crianças e adolescentes), comprovante de residência, telefone para contato e os documentos do responsável legal, quando necessário.

 

Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato com a Semesp pelo telefone (27) 3354-7129.


Confira abaixo a quantidade de vagas ofertadas para cada idade e os dias da semana em que ocorrerão as aulas: 

Tabela de natação
Quantidade de Vagas por faixa etária, dias e horários
6 a 8 anos Quarta e sexta às 13h. Vagas: 7
6 a 9 anos Terça e quinta às 13h. Vagas: 7 | Quarta e sexta às 16h. Vagas: 7
8 a 12 anos Quarta e sexta às 16h. Vagas: 7
10 a 14 anos Quarta e sexta às 14h. Vagas: 7
12 a 15 anos Terça-feira e quinta-feira às 15h. Vagas: 7
Adultos Terça-feira e quinta-feira às 09h45. Vagas: 14 | Quarta e sexta às 09h45. Vagas: 14

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Liberdade provisória

Justiça manda soltar homem preso por matar cadela comunitária no Sul do ES

Publicado em 29/07/2026 às 09:38
Homem foi filmado arrastando cadela espancada em Dores de Rio Preto
Homem foi filmado arrastando cadela espancada em Dores de Rio Preto Reprodução | Redes sociais

A Justiça do Espírito Santo concedeu liberdade provisória ao homem de 53 anos que foi preso no último domingo (26) após atrair e matar uma cadela comunitária no bairro Bom Jardim, em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó do Estado. 


A decisão foi tomada em audiência de custódia e divulgada na terça-feira (28) pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos aos Animais da  Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales)Segundo a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), o homem deixou o sistema prisional no mesmo dia.

Bianca vivia em situação de rua, mas era alimentada e recebia cuidados de protetores da causa animal na cidade. Na data do rime, o caso foi denunciado à CPI dos Maus-Tratos aos Animais que acionou as autoridades locais após tomar conhecimento da denúncia. 


O suspeito teria atraído Bianca para sua casa, onde a agrediu com um facão e um pedaço de madeira. Apesar dos esforços para salvar a cadela, ela não resistiu aos ferimentos. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de maus-tratos a animais, previstos na Lei de Crimes Ambientais, além de ameaça e injúria.


O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) foi procurado por A Gazeta para detalhar os termos da audiência de custódia, mas não retornou até a publicação deste texto.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
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Loteria

Duas apostas do ES levam R$ 63 mil na quina da Mega-Sena

Publicado em 29/07/2026 às 06:39

Duas apostas do Espírito Santo, de Aracruz, no Norte do Estado, e de Cachoeiro, no Sul, acertaram a quina da Mega-Sena e vão receber, cada, R$ 63.121,17. O prêmio principal, sorteado na noite de terça (28),  acumulou e está estimado em R$ 86 milhões para o próximo sorteio.


Os números sorteados foram: 02 - 11 - 22 - 30 - 51 - 54.


Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Em Vitória

Lua Cheia poderá ser observada do Parque da Fonte Grande na noite desta quarta (29)

Publicado em 29/07/2026 às 06:17
Lua cheia no Parque da Fonte Grande Divulgação/Eduardo Cardoso

O Parque da Fonte Grande, em Vitória, ficará aberto na noite desta quarta-feira (29) para que as pessoas possam observar a lua cheia A atividade será realizada no Mirante da Cidade, das 18h às 20h, com entrada gratuita e sem necessidade de agendamento.


Do ponto mais alto da Capital, a 308,8 metros de altitude, moradores e visitantes poderão contemplar a lua cheia em meio a uma das paisagens mais privilegiadas de Vitória, com vista para cartões-postais


Segundo a prefeitura, a proposta do projeto "Lua Cheia no Parque da Fonte Grande", que está em sua 5ª edição, é aproximar o público das áreas naturais protegidas do município, oferecendo uma experiência de contemplação, lazer e conexão com a natureza em um dos espaços verdes mais emblemáticos da capital.


O acesso ao Parque da Fonte Grande será feito pela guarita Tião Sá, localizada na Rodovia Serafim Derenzi, próximo à entrada da antiga unidade da Faesa. A subida poderá ser realizada de carro, moto ou bicicleta pela via interna do parque, a Estrada Tião Sá, seguindo até o estacionamento. A entrada será autorizada até as 19h. O evento contará com o apoio da Guarda Municipal.


Em caso de chuva ou de tempo muito nublado, a atividade será automaticamente cancelada.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Noroeste capixaba

Homem é encontrado morto e enterrado perto de cafezal em Vila Valério

Publicado em 28/07/2026 às 20:06
Além do cadáver, foi encontrado um carregador de celular com vestígios de sangue.
Além do cadáver, foi encontrado um carregador de celular com vestígios de sangue. Leitor A Gazeta

Um homem foi encontrado morto e enterrado na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (28). A Polícia Militar afirma que descobriu o cadáver após receber uma denúncia sobre um possível homicídio ocorrido em uma boate da cidade, no domingo (26). 


Segundo as informações passadas à corporação, os autores do crime teriam ocultado o cadáver em um cafezal próximo ao estabelecimento. Os militares fizeram buscas pela região e encontraram, além do corpo da vítima, um carregador de celular com vestígios de sangue. De acordo com a PM, equipes da Polícia Civil já haviam feito buscas pelo cadáver na região durante a segunda-feira (27), mas não o localizaram. 


A PM informou que, após a realização da perícia pela Polícia Civil, o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. Informações sobre a identidade da vítima ainda não foram divulgadas. A reportagem buscou a Polícia Civil, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria. 

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
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Sul capixaba

Trabalhador morre após retroescavadeira tombar em Cachoeiro

Publicado em 28/07/2026 às 16:45

Um trabalhador morreu após a retroescavadeira que conduzia tombar de um barranco no bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, Leandro Santos Souza, de 43 anos, realizava um serviço de extração de areia quando a máquina apresentou um problema mecânico.


Desgovernada, a retroescavadeira atravessou a Avenida Newton Braga e entrou na propriedade do pai da vítima. Ao passar por um barranco, o veículo tombou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas Leandro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.


De acordo com a Polícia Civil, a perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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Júri de acusado de matar ex-cunhada é adiado em Cachoeiro

Publicado em 28/07/2026 às 16:19
Rogélio Ferreira é suspeito de matar a ex-cunhada Sandra Helena Moreira em Cachoeiro
Rogélio Ferreira é suspeito de matar a ex-cunhada Sandra Helena Moreira em Cachoeiro Arquivo A Gazeta
O júri popular de um homem acusado de matar a ex-cunhada a tiros no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi adiado nesta terça-feira (28). Rogélio Ferreira, de 56 anos, seria julgado pelo assassinato da diarista Sandra Helena Moreira, de 47 anos, ocorrido em 12 de maio de 2019.

Segundo o Ministério Público do Estado, antes do início da sessão, a defesa alegou que não teve acesso às mídias com os depoimentos das testemunhas. Para garantir que os advogados tivessem acesso a todo o material do processo, o julgamento foi adiado.

O novo júri está marcado 8 de outubro, às 9h, conforme informado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Rogélio. O espaço permanece em aberto para manifestação.

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