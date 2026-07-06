Pedreiro é encontrado morto em obra em Vila Valério

Um pedreiro foi encontrado morto em uma obra, no Centro de Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo, na manhã de domingo (5). De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado por um colega de trabalho da vítima.





Em nota, a corporação informou que o trabalhador procurou o 2º Pelotão da Polícia Militar para comunicar o caso. Aos militares, ele contou que a vítima trabalhava na obra havia aproximadamente 15 dias e dormia em um dos cômodos da construção.





Segundo a PM, o trabalhador contou que, ao chegar ao canteiro de obras, na manhã de domingo, encontrou o quarto onde a vítima pernoitava trancado pelo lado de fora. Ao abrir a porta, já que tinha a chave do cadeado, viu o pedreiro deitado, sem sinais vitais e com sangramentos na cabeça. A PM esteve no local e acionou o Samu (192), que confirmou o óbito.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Vila Valério. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.