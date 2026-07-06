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Sob investigação

Pedreiro é encontrado morto em obra em Vila Valério

Vítima trabalhava no local havia aproximadamente 15 dias e dormia em um dos cômodos da construção

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 17:49

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

06 jul 2026 às 17:49
Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está sob ivestigação da Delegacia de Vila Valério.
Morte de pedreiro é investigada pela Delegacia de Vila Valério. Divulgação | Polícia Civil

Um pedreiro foi encontrado morto em uma obra, no Centro de Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo, na manhã de domingo (5). De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado por um colega de trabalho da vítima.


Em nota, a corporação informou que o trabalhador procurou o 2º Pelotão da Polícia Militar para comunicar o caso. Aos militares, ele contou que a vítima trabalhava na obra havia aproximadamente 15 dias e dormia em um dos cômodos da construção. 


Segundo a PM, o trabalhador contou que, ao chegar ao canteiro de obras, na manhã de domingo, encontrou o quarto onde a vítima pernoitava trancado pelo lado de fora. Ao abrir a porta, já que tinha a chave do cadeado, viu o pedreiro deitado, sem sinais vitais e com sangramentos na cabeça. A PM esteve no local e acionou o Samu (192), que confirmou o óbito.

 

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Vila Valério. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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