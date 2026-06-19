Suspeito de liderar tráfico em Vila Valério é preso a bordo de BMW em Jaguaré

Dois jovens, de 22 e 25 anos, foram presos por envolvimento em homicídos na quinta-feira (18), em Jaguaré e São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, Gabriel dos Santos Brito, de 22 anos, é investigado por participação em três homicídios e apontado como suspeito de ser o atual líder do tráfico em Vila Valério. Já Sávio de Jesus Alves, de 25 anos, é investigado por envolvimento em um assassinato e estaria ganhando espaço na estrutura do grupo criminoso.





De acordo com o delegado Erick Esteves, da Delegacia de Jaguaré, Gabriel foi preso no bairro Boa Vista, em Jaguaré. Segundo a Polícia Civil, o jovem teria assumido uma posição de destaque no crime organizado em Vila Valério, substituindo o antigo chefe do tráfico local, preso em dezembro de 2025.





O jovem foi abordado por equipes das polícias Civil e Militar enquanto dirigia uma BMW em uma via pública da cidade. Segundo a corporação, ele vinha sendo monitorado por meio de um trabalho de inteligência.





Ainda de acordo com a Polícia Civil, Gabriel possuía três mandados de prisão relacionados a homicídios e tentativas de homicídio. As investigações apontam que os crimes teriam ligação com disputas envolvendo o tráfico de drogas na região.





Já Sávio foi preso no balneário de Guriri, em São Mateus, e era considerado foragido da Justiça. Segundo a Polícia Civil, ele é investigado por participação no assassinato de Carlos Henrique Rodrigues dos Santos, encontrado morto em uma plantação de café na zona rural de Vila Valério, em julho de 2025. Conforme as investigações, o crime teria sido motivado por desavenças ligadas ao tráfico de drogas.





Os dois foram autuados por homicídio e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. As prisões fazem parte da Operação batizada como Tolerância Zero, das Polícias Civil e Militar.