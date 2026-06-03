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Crime no Norte do ES

Após assassinato, operação prende chefe do tráfico e mais dois suspeitos em Jaguaré

Na ação, quatro armas foram apreendidas; objetivo é avançar nas investigações de homicídio registrado na terça-feira (2) e identificar possíveis envolvidos

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 09:32

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

03 jun 2026 às 09:32
Crime aconteceu na tarde de terça-feira (2)
Assassinato de Luciano Nogueira Souza (destaque) é investigado pela Delegacia de Jaguaré. Montagem | A Gazeta

Um dia após o assassinato de um jovem de 23 anos, na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, realizou uma operação nesta quarta-feira (3), no bairro Palmito, para avançar nas investigações do crime e identificar possíveis envolvidos. Na ação, três suspeitos foram presos, entre eles, um homem que seria o chefe do tráfico local. Além disso, quatro armas foram apreendidas.


O crime aconteceu na tarde de terça-feira (2), próximo ao bairro onde a operação foi realizada. Luciano Nogueira Souza foi encontrado morto, com marcas de tiros, às margens da rodovia. No bolso da vítima, foram encontradas duas buchas de maconha.


De acordo com o delegado Erick Esteves, titular da Delegacia de Jaguaré, foi apurado que a vítima não possuía ligação com o tráfico de drogas. A principal linha de investigação aponta que o jovem teria saído para comprar drogas e se envolvido em uma desavença com traficantes da região.


De acordo com o delegado, o grupo criminoso já era monitorado pela polícia, e a operação foi antecipada após o homicídio para reunir informações que possam contribuir com o inquérito.


A operação permanece em andamento e esta matéria está em atualização.

Luciano Nogueira Souza, 23 anos, foi morto a tiros na tarde de terça-feira (2)
Armas, celulares e dinheiro apreendidos durante operação no bairro Palmito. PCES/Divulgação

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