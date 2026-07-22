Demitido por racismo em aula, ex-professor da Ufes é preso por violência doméstica

Um ex-professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), demitido da instituição após falas racistas, foi preso por violência doméstica no bairro Morada de Camburi, em Vitória, na última terça-feira (21). Manoel Luiz Malaguti Barcellos Pancinha, de 74 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha.





Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados e entraram no condomínio de Manoel. O ex-professor disse aos militares que a companheira dele estaria em surto no quarto.





Ao perceber que os policiais estavam na casa, a mulher saiu do cômodo e informou que, no dia anterior, havia sido agredida pelo companheiro. O ex-professor foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado e encaminhado ao presídio.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Manoel e deixa este espaço aberto para um posicionamento.