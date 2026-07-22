Fumaça de incêndio faz escola liberar alunos mais cedo em Anchieta

Alunos da Escola Padre Anchieta, no bairro Nova Jerusalém, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, foram liberados antes do fim das aulas na manhã desta quarta-feira (22) devido à fumaça provocada por um incêndio em uma área de vegetação localizada nos fundos da unidade de ensino.
Segundo a Prefeitura de Anchieta, apesar da proximidade, as chamas ficaram restritas à vegetação e não atingiram o prédio da escola. Como medida preventiva, alunos e funcionários foram liberados mais cedo.
Após o controle do fogo, equipes da Guarda Municipal permaneceram no local para acompanhar a situação e garantir a segurança da área. A prefeitura informou que as causas do incêndio ainda serão apuradas.