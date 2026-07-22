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Novos caminhos

Casemiro é anunciado no Inter Miami, time de Messi nos EUA

Ele chega ao clube após a disputa da Copa do Mundo pela seleção brasileira

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 15:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jul 2026 às 15:00
Casemiro é anunciado no Inter Miami, time de Messi nos EUA
Casemiro é anunciado no Inter Miami, time de Messi nos EUA Inter Miami CF / Divulgação

O volante Casemiro foi anunciado nesta quarta-feira (22) como novo jogador do Inter Miami, time onde Lionel Messi joga na Major League Soccer, liga de futebol dos Estados Unidos. Ele chega ao clube após a disputa da Copa do Mundo pela seleção brasileira. Casemiro deixou o Manchester United, da Inglaterra, depois do fim da última temporada.


O contrato de Casemiro vai até maio de 2027, quando termina a MLS Sprint Season. O campeonato acontece no primeiro semestre do ano que vem para alinhar o calendário da liga com as datas do futebol europeu, uma nova temporada começará em julho. O vínculo terá opção de renovação até junho de 2029. 


"O que mais me motiva, e acho que isso vale para qualquer jogador, é vencer e continuar evoluindo. O projeto que o clube me apresentou, junto com o esforço que todos fizeram para me trazer para cá, significa muito para mim", disse Casemiro. 


Sou imensamente grato e mal posso esperar para começar, para retribuir essa confiança.  não apenas durante os 90 minutos de uma partida, mas também todos os dias nos treinamentos. Só posso dizer obrigado e que vou dar tudo de mim para retribuir o carinho e a confiança que o clube demonstrou por mim. Casemiro, novo jogador do Inter Miami

Casemiro se juntará a Lionel Messi e Luis Suárez. Eles foram rivais do volante quando jogavam no Barcelona e ele, no Real Madrid. 

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