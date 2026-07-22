Carro roubado há 12 anos na Bahia é recuperado em rodovia no Sul do ES

O motorista afirmou ser o proprietário do automóvel e disse que o havia adquirido há cerca de dois meses em uma troca realizada com o dono da empresa onde trabalha. Segundo ele, entregou um Fiat Uno, avaliado em aproximadamente R$ 22 mil, na negociação. O empresário, por sua vez, teria comprado o Gol de uma terceira pessoa, que foi chamada à unidade da PRF para prestar esclarecimentos, mas não compareceu.





Durante a fiscalização, os policiais identificaram diversos sinais de adulteração no chassi, no motor, além de outras alterações incompatíveis com os padrões de fabricação. Após análise técnica, foi constatado que o carro correspondia originalmente a um Volkswagen Gol branco, ano/modelo 2014/2014, que havia sido roubado na Bahia antes mesmo de receber o primeiro emplacamento.





O motorista recebeu voz de prisão, em tese, pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil foi procurada para detalhes sobre o caso, mas não retornou até a publicação.