Saiba quais são as 7 cidades onde é possível votar em trânsito no ES

O voto em trânsito é uma modalidade que permite ao eleitor fazer sua opção nas urnas mesmo que esteja fora da cidade que é seu domicílio eleitoral.





Para garantir essa participação no próximo pleito, que ocorre em 4 de outubro, o eleitor já pode fazer a solicitação antecipadamente ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).





O voto em trânsito está disponível nas capitais e municípios com eleitorado superior a 100 mil pessoas. No Espírito Santo, apenas sete cidades terão urnas e locais de votação para essa modalidade:



