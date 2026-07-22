Renzo: “Tenho certeza que Hartung, Ricardo e Casagrande podem se reconciliar”

O prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), protagonizou, na última segunda-feira (20), aquele que foi certamente o movimento que mais sacudiu o tabuleiro político eleitoral do Espírito Santo nesta temporada de definições: após já ter declarado apoio a Lorenzo Pazolini para o Governo do Estado, retirou o PSD da coligação liderada pelo Republicanos, anunciando que o partido está com o passe livre no mercado político e aberto a dialogar e apoiar outro candidato a governador, incluindo o atual mandatário, Ricardo Ferraço (MDB).

Com a concordância do ex-governador Paulo Hartung – muito influente no PSD –, Renzo fez a inflexão após Pazolini mergulhar de cabeça na aliança com o Partido Liberal (PL) de Magno Malta, sacramentada no último sábado (18), em evento com Flávio Bolsonaro. Como detalhamos aqui, esse casamento público do Republicanos de Pazolini com o PL deixou o PSD em situação dificílima dentro dessa coligação de direita, asfixiado e sem espaço para emplacar um candidato a senador.





Renzo tem o compromisso público, declarado por ele algumas vezes à imprensa, de viabilizar a candidatura de Sérgio Meneguelli (PSD) ao Senado. Também chegou a dizer, em mais de uma ocasião, que o próprio Hartung teria legenda para ser candidato ao que quisesse, a pedido do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab.





Hartung, segundo interlocutores, chegou a se animar a postular um lugar no Senado, embora nunca tenha declarado isso nem feito movimentos mais incisivos nesse sentido.





Se o PSD ficar no movimento de Pazolini com o PL, Renzo não terá condições de concretizar nem uma coisa nem outra. Agora, procura alternativas.





Nesta quarta-feira (22), a portas fechadas, o prefeito de Colatina reuniu-se com Ricardo Ferraço para tratar de um possível acordo eleitoral.





A conversa ocorreu por volta das 9 horas, na Residência Oficial da Praia da Costa. Só os dois participaram. O diálogo foi breve.





Renzo manifestou o interesse do PSD em participar da chapa de Ricardo – ocupando espaço(s). Ricardo o ouviu e lhe respondeu que não pode decidir sozinho.





Hoje, ele tem consolidada uma grande frente partidária e precisa levar a questão para deliberação dos líderes de outros partidos que estão com ele (Casagrande, Sérgio Vidigal, Marcelo Santos, Josias da Vitória, Euclério Sampaio, Gilson Daniel etc.). Foi o que disse a Renzo.





No Palácio Anchieta, grande parte dos aliados de Ricardo desconfia muito seriamente de que a aproximação não passe de um blefe: por esse ângulo, Renzo na verdade estaria buscando apenas melhorar sua posição na mesa de negociações com o Republicanos, isto é, ameaçando apoiar o adversário para aumentar seu poder de barganha e conseguir um espaço maior na chapa de Pazolini.





Falando à coluna nesta quarta, após a reunião com Ricardo, Renzo disse que não é nada disso e afirmou categoricamente: “Não estou blefando”.





Indo além, o prefeito de Colatina disse “ter certeza” de que é possível remover o maior empecilho para eventual ingresso do PSD na coligação de Ricardo e do ex-governador Renato Casagrande (PSB), pré-candidato a senador: o fato de que Hartung é notório inimigo político de ambos.





Dado o histórico de animosidade entre eles, como o PSD, de Paulo Hartung, poderia apoiar Ricardo para governador e Casagrande para senador?





Questionado sobre esse “detalhe”, Renzo foi ainda mais categórico: