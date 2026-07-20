Para bailar la bamba: o que explica o novo passo do partido de Hartung e Meneguelli

Hoje juntos no Partido Social Democrático (PSD), o ex-governador Paulo Hartung e o deputado estadual Sérgio Meneguelli não têm muito em comum e jamais tiveram grande proximidade política.





Uma cena marcante, contudo, os uniu fisicamente oito anos atrás: no último ano do governo de Hartung, em um evento na sede da Secretaria de Estado de Esportes, em Bento Ferreira, a banda musical da PMES executou o clássico “Para bailar la bamba”. Lado a lado, o então governador e o então prefeito de Colatina arriscaram alguns passos de dança.





Como diz a letra da canção, “yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán”... Oito anos depois, às vésperas da eleição estadual, o PSD não quer (nem pode) ser capitán da barca eleitoral que une partidos de direita e de oposição ao governador Ricardo Ferraço (MDB). Mas tampouco quer se contentar em ser um reles “marinero”... muito menos deseja ser tratado como um marujo de segunda classe.





Isso explica la buemba arremessada, na manhã desta segunda-feira (20), pelo presidente estadual do PSD, Renzo Vasconcelos.





O prefeito de Colatina já havia declarado seu apoio pessoal e o do PSD a Lorenzo Pazolini, pré-candidato a governador na referida coligação de direita. Agora, porém, Renzo fala em jogo zerado e que “nada está descartado”. Diz que o PSD conversará com outros pré-candidatos a governador, incluindo Ricardo Ferraço (MDB), e que pode até lançar uma chapa própria, com Hartung candidato a governador e Meneguelli ao Senado.





O PSD, enfim, pelo menos nas aparências, deu alguns pasitos para fora da barca de Pazolini. Por quê?





Para compreendermos os motivos, somos nós que precisamos, primeiro, dar dois ou três passinhos para trás.





A nave eleitoral em questão é capitaneada pelo Republicanos, especificamente por Pazolini, tendo como contra-almirante Erick Musso, o presidente estadual da sigla do ex-prefeito de Vitória.





No último sábado, o Partido Liberal (PL) também se juntou a esse navio, com outro pretenso capitão: Magno Malta.





O presidente estadual do PL costuma ter voz de comando em suas articulações políticas. E já chegou buscando redefinir os rumos dessa coligação. Virou o leme na direção que mais lhe agrada.





Para apoiar o ex-prefeito de Vitória, Magno exigiu um lugar privilegiado para a filha Maguinha Malta (PL) na cabine de Pazolini, como primeira candidata ao Senado dessa coligação. Também pediu que Pazolini apoie Maguinha na disputa ao Senado. As condições foram cumpridas por Pazolini, no último sábado (18), durante evento com o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) em Vitória.





Mas isso não é tudo. Magno também tem atuado nos bastidores para que o segundo candidato ao Senado da mesma coligação seja o melhor possível para Maguinha, aquele que mais a ajude a se eleger.





Tendo em mente o favoritismo do ex-governador Renato Casagrande (PSB) para ficar com a primeira vaga no Senado pelo Espírito Santo, Magno deseja um caminho mais aberto para a filha competir pela segunda vaga, sem concorrentes perigosos no espectro da direita e dentro da própria coligação. Ou, no mínimo, alguém comprometido a pedir o segundo voto para ela.





Nesse caso, quem mais sai prejudicado é o PSD. De cara, são jogados ao mar, justamente, os dois possíveis candidatos do partido ao Senado: Sérgio Meneguelli e Paulo Hartung.

Meneguelli é candidato declarado ao Senado desde a eleição passada, em 2022. Reitera que, desta vez, não aceita outra possibilidade.





“Não acredito que será feita a mesma sacanagem comigo”, declarou em entrevista a este espaço, publicada aqui no sábado (18).