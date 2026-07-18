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Em palanque com Flávio Bolsonaro, Pazolini defende Maguinha Malta para o Senado

Ao lado de Flávio Bolsonaro e do senador Magno Malta (PL), Pazolini afirmou que o Senado precisa de uma representante comprometida com "os valores da família" e "os valores cristãos",

Publicado em 18 de Julho de 2026 às 12:23

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

18 jul 2026 às 12:23
Convenção do PL em Vitória | 18/07/2026
Fernando Madeira | A Gazeta

O ex-prefeito de Vitória e pré-candidato ao governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), aproveitou o evento do Partido Liberal (PL), realizado neste sábado (18), em Vitória, para reforçar o apoio à pré-candidatura de Maguinha Malta (PL) ao Senado e defender que o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, incorpore ao seu plano de governo políticas públicas voltadas à proteção das mulheres.


Ao lado de Flávio Bolsonaro e do senador Magno Malta (PL), Pazolini afirmou que o Senado precisa de uma representante comprometida com "os valores da família" e "os valores cristãos", em referência à pré-candidatura de Maguinha Malta. "Por isso a importância de o Senado ter uma mulher que represente os valores da família, os valores cristãos e que esteja alinhada a tudo aquilo em que nós acreditamos no Brasil", afirmou.

Na sequência, o ex-prefeito direcionou o discurso ao combate à violência contra a mulher e fez um apelo público a Flávio Bolsonaro. Segundo ele, caso seja eleito presidente, o senador deveria incorporar ao programa de governo iniciativas inspiradas nas políticas adotadas durante sua gestão na Prefeitura de Vitória.


Pazolini afirmou que o Espírito Santo é hoje o estado mais violento da Região Sudeste para as mulheres e classificou esse cenário como "uma vergonha" para os capixabas. Como exemplo de ações que, segundo ele, deram resultado na capital, citou o fortalecimento da Guarda Municipal, medidas de acolhimento às vítimas, investimentos em educação e políticas para ampliar a autonomia financeira das mulheres.


O ex-prefeito também afirmou que Vitória permaneceu 653 dias sem registrar feminicídios e defendeu que a experiência da capital seja levada para todo o país.


"Quero deixar aqui, com muita humildade, o pedido dos capixabas para que esse plano pensado em Vitória possa ser incorporado ao seu plano de governo, para que as mulheres do Brasil tenham a mesma oportunidade que as mulheres da nossa cidade estão tendo", declarou.


O discurso ocorreu durante o ato que reuniu lideranças do PL e do Republicanos na Capital e reforçou a aproximação entre as duas siglas no Espírito Santo.

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