Em palanque com Flávio Bolsonaro, Pazolini defende Maguinha Malta para o Senado

Na sequência, o ex-prefeito direcionou o discurso ao combate à violência contra a mulher e fez um apelo público a Flávio Bolsonaro. Segundo ele, caso seja eleito presidente, o senador deveria incorporar ao programa de governo iniciativas inspiradas nas políticas adotadas durante sua gestão na Prefeitura de Vitória.





Pazolini afirmou que o Espírito Santo é hoje o estado mais violento da Região Sudeste para as mulheres e classificou esse cenário como "uma vergonha" para os capixabas. Como exemplo de ações que, segundo ele, deram resultado na capital, citou o fortalecimento da Guarda Municipal, medidas de acolhimento às vítimas, investimentos em educação e políticas para ampliar a autonomia financeira das mulheres.





O ex-prefeito também afirmou que Vitória permaneceu 653 dias sem registrar feminicídios e defendeu que a experiência da capital seja levada para todo o país.





"Quero deixar aqui, com muita humildade, o pedido dos capixabas para que esse plano pensado em Vitória possa ser incorporado ao seu plano de governo, para que as mulheres do Brasil tenham a mesma oportunidade que as mulheres da nossa cidade estão tendo", declarou.





O discurso ocorreu durante o ato que reuniu lideranças do PL e do Republicanos na Capital e reforçou a aproximação entre as duas siglas no Espírito Santo.