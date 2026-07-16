Pesquisa Quaest: a gangorra de Ricardo e Pazolini na disputa a governador do ES

A segunda pesquisa eleitoral da série da Quaest para a Rede Gazeta sobre o cenário eleitoral do Espírito Santo reúne um pacote de boas notícias para Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato à reeleição.





Os resultados do atual governador melhoraram em quase todas as frentes desde a primeira pesquisa da série, publicada em abril – portanto, desde que ele assumiu o lugar de Renato Casagrande (PSB) no Palácio Anchieta e passou a ter nas mãos a máquina pública estadual. Não pode ser mera coincidência.





Ricardo chega ao umbral do período oficial de campanha consolidado como um candidato competitivo, o que não quer dizer, de modo algum, que possa ser considerado favorito, muito menos que há de ter vida fácil durante a campanha, numa disputa aberta e imprevisível. Mas chega em viés de alta.





O ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), segue firme no encalço do governador, como seu principal desafiante. Em um dos quatro cenários de 1º turno testados, os dois estão tecnicamente empatados. Mas, ao longo dos últimos dois meses e meio, Pazolini praticamente estagnou, enquanto Ricardo cresceu matematicamente em todos os cenários simulados de intenção de voto. Eis o ponto central e a melhor notícia fornecida pela Quaest ao emedebista.





Na simulação de confronto direto entre Ricardo e Pazolini no 2º turno, havia, em abril, empate técnico. Ricardo tinha 32% das intenções estimuladas de voto, contra 31% de Pazolini. Agora, o governador chega a 43% das intenções, ante 30% do ex-prefeito.





Em menos de três meses, no mano a mano, Ricardo melhorou o próprio desempenho em 11 pontos percentuais, enquanto Pazolini caiu um (dentro da margem de erro da sondagem, que é de 3,0 pontos para mais ou para menos). A vantagem de Ricardo subiu 12 pontos percentuais, chegando agora a 13.