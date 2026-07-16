Decisão provisória da Justiça Eleitoral libera Gilvan da Federal para disputar eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concedeu uma liminar que libera, provisoriamente, o deputado federal Gilvan da Federal (PL) para disputar as eleições deste ano. O parlamentar, que deve tentar a reeleição, havia sido considerado inelegível após condenação no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), por violência política de gênero contra a deputada Camila Valadão (Psol). A condenação está mantida.

A liminar favorável a Gilvan, publicada na quarta-feira (15), é assinada pelo ministro Nunes Marques, presidente do TSE.





O deputado foi considerado inelegível em dezembro de 2025, após ser condenado pelo plenário do TRE-ES a um ano, quatro meses e 15 dias de reclusão em regime inicialmente aberto, além do pagamento de R$10 mil como reparação pelos danos morais causados à parlamentar. Condenações criminais por órgãos colegiados causam implicações previstas na Lei da Ficha Limpa, entre elas a inelegibilidade.