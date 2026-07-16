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No TSE

Decisão provisória da Justiça Eleitoral libera Gilvan da Federal para disputar eleições

Deputado federal do PL havia sido considerado inelegível após condenação por violência política de gênero contra Camila Valadão (Psol)

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 19:01

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

16 jul 2026 às 19:01
Deputado Gilvan da Federal (PL-ES) Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concedeu uma liminar que libera, provisoriamente, o deputado federal Gilvan da Federal (PL) para disputar as eleições deste ano. O parlamentar, que deve tentar a reeleição, havia sido considerado inelegível após condenação no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), por violência política de gênero contra a deputada Camila Valadão (Psol). A condenação está mantida. 

 

A liminar favorável a Gilvan, publicada na quarta-feira (15), é assinada pelo ministro Nunes Marques, presidente do TSE.


O deputado foi considerado inelegível em dezembro de 2025, após ser condenado pelo plenário do TRE-ES a um ano, quatro meses e 15 dias de reclusão em regime inicialmente aberto, além do pagamento de R$10 mil como reparação pelos danos morais causados à parlamentar. Condenações criminais por órgãos colegiados causam implicações previstas na Lei da Ficha Limpa, entre elas a inelegibilidade.

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Um dos principais argumentos apresentados por Gilvan no pedido liminar ao TSE — um habeas corpus criminal — foi o de que seria arriscado aguardar o fim do recesso forense, previsto para 31 de julho, para que seu caso fosse analisado na Corte eleitoral. O parlamentar alega proximidade do prazo para registros de candidaturas, com início em 6 de agosto e encerramento no dia 15 do mesmo mês.


A alegação de Gilvan foi acolhida pelo presidente do TSE, que justificou a decisão ressaltando que, segundo ele, “o calendário eleitoral possui marcos rígidos, como as convenções partidárias e o prazo final para registro de candidaturas”.


Ainda conforme Nunes Marques, como os autos ainda não tramitavam no TSE e o Judiciário estava em recesso, a manutenção da inelegibilidade poderia excluir o deputado do pleito de 2026 antes mesmo que o mérito de seus recursos fosse analisado.

Deputado celebra decisão provisória

Em publicações em seus perfis nas redes sociais, Gilvan celebrou o resultado provisório de seu pedido ao TSE. Em postagem no X (antigo Twitter), por exemplo, o deputado escreveu: 


"O TSE autorizou, estou liberado para disputar as eleições de 2026! Aqueles que dizem defender a democracia tentaram silenciar minha voz. Mas quem tem Deus ao lado não cai!", escreveu Gilvan na publicação.


A deputada Camila Valadão também foi procurada para comentar a liminar do TSE. Em nota encaminhada à reportagem nesta quinta-feira (16), a parlamentar afirma que a decisão “envia um sinal muito preocupante" para as mulheres que vão lançar candidaturas neste ano. 


“É uma notícia triste para todas nós, mulheres. Mas a nossa luta continua firme e confiando que a Justiça agirá para proteger a integridade e o espaço das mulheres na política”, avalia Camila.

Entenda o caso

O deputado federal Gilvan da Federal foi condenado no TRE-ES, em julgamento na 52ª Zona Eleitoral de Vitória, após ação proposta pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por um caso ocorrido em 2021, quando o deputado e Camila ainda eram vereadores na Capital. 


Em dezembro daquele ano, durante sessão na Câmara Municipal, ele teria constrangido a parlamentar, utilizando de menosprezo à condição de mulher, para impedir ou dificultar o desempenho de Camila à frente de seu mandato na Casa de Leis.  Na discussão em plenário, o então vereador mandou sua colega de parlamento “calar a boca”.

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