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Inverno: por que essa é a melhor época para cuidar da pele

Durante os meses mais frios, há uma redução na intensidade da radiação ultravioleta, o que diminui a exposição solar direta e, consequentemente, o risco de algumas intercorrências relacionadas ao pós-procedimento

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 19:47

Públicado em 

16 jul 2026 às 19:47
Karina Mazzini

Colunista

Karina Mazzini

Tratamento de pele no inverno
Tratamento de pele no inverno shutterstock

O inverno é tradicionalmente considerado uma das melhores épocas do ano para a realização de tratamentos dermatológicos estéticos, especialmente aqueles que envolvem tecnologias de renovação da pele e estímulo de colágeno.


Isso acontece por uma combinação de fatores ambientais e comportamentais. Durante os meses mais frios, há uma redução na intensidade da radiação ultravioleta, o que diminui a exposição solar direta e, consequentemente, o risco de algumas intercorrências relacionadas ao pós-procedimento. Além disso, a menor temperatura e a menor sudorese tornam o processo de recuperação mais confortável para muitos pacientes.


Do ponto de vista dermatológico, essa condição favorece a realização de procedimentos que atuam em camadas mais profundas da pele, como lasers, radiofrequência e protocolos regenerativos. Esses tratamentos têm como objetivo estimular a produção de colágeno, melhorar a textura da pele, reduzir manchas, suavizar cicatrizes e promover um rejuvenescimento global.


Durante essa estação, essas tecnologias podem ser aplicadas com menor risco de intercorrências relacionadas à exposição solar e, em muitos casos, com uma resposta mais previsível da pele no pós-procedimento, especialmente em tratamentos que exigem regeneração tecidual gradual.


Esses recursos também permitem abordar diferentes queixas dermatológicas de forma combinada, como sinais de envelhecimento, poros dilatados, cicatrizes e irregularidades de textura, sempre respeitando a capacidade de recuperação de cada pele e ajustando a intensidade de acordo com a necessidade individual.


Outro ponto importante é que, no inverno, a pele tende a ficar mais ressecada devido à baixa umidade do ar e aos banhos mais quentes, o que exige ainda mais atenção à rotina de cuidados. Isso faz com que muitos pacientes procurem orientação dermatológica não apenas para procedimentos, mas também para ajustes na rotina de skincare, como aumento da hidratação e manutenção da barreira cutânea.


É também uma época estratégica para quem deseja se preparar para períodos de maior exposição social, como o verão. Muitos tratamentos realizados no inverno têm um tempo de ação progressivo, o que significa que os resultados vão se desenvolvendo ao longo das semanas e meses seguintes.


A dermatologia atual trabalha com protocolos personalizados, que podem ser ajustados ao longo do ano de acordo com as necessidades de cada paciente.


O inverno, nesse contexto, se destaca como um período especialmente favorável para determinados tratamentos, principalmente aqueles que envolvem tecnologias de renovação e estímulo de colágeno, devido às condições climáticas mais amenas e menor exposição solar.


Ainda assim, o cuidado com a pele não deve ser limitado a uma estação específica. O mais importante é a avaliação dermatológica individualizada, que define o melhor momento e a melhor abordagem para cada caso.


Mais do que seguir uma época do ano, o essencial é manter uma estratégia contínua de cuidado, respeitando as características da pele e os objetivos de cada paciente.

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Karina Mazzini

Karina Mazzini e dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia com mais de 30 anos de experiencia. Neste espaco vai trazer para os capixabas as maiores novidades e tendencias da area da saude e beleza.

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