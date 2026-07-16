Inverno: por que essa é a melhor época para cuidar da pele

O inverno é tradicionalmente considerado uma das melhores épocas do ano para a realização de tratamentos dermatológicos estéticos, especialmente aqueles que envolvem tecnologias de renovação da pele e estímulo de colágeno.





Isso acontece por uma combinação de fatores ambientais e comportamentais. Durante os meses mais frios, há uma redução na intensidade da radiação ultravioleta, o que diminui a exposição solar direta e, consequentemente, o risco de algumas intercorrências relacionadas ao pós-procedimento. Além disso, a menor temperatura e a menor sudorese tornam o processo de recuperação mais confortável para muitos pacientes.





Do ponto de vista dermatológico, essa condição favorece a realização de procedimentos que atuam em camadas mais profundas da pele, como lasers, radiofrequência e protocolos regenerativos. Esses tratamentos têm como objetivo estimular a produção de colágeno, melhorar a textura da pele, reduzir manchas, suavizar cicatrizes e promover um rejuvenescimento global.





Durante essa estação, essas tecnologias podem ser aplicadas com menor risco de intercorrências relacionadas à exposição solar e, em muitos casos, com uma resposta mais previsível da pele no pós-procedimento, especialmente em tratamentos que exigem regeneração tecidual gradual.





Esses recursos também permitem abordar diferentes queixas dermatológicas de forma combinada, como sinais de envelhecimento, poros dilatados, cicatrizes e irregularidades de textura, sempre respeitando a capacidade de recuperação de cada pele e ajustando a intensidade de acordo com a necessidade individual.





Outro ponto importante é que, no inverno, a pele tende a ficar mais ressecada devido à baixa umidade do ar e aos banhos mais quentes, o que exige ainda mais atenção à rotina de cuidados. Isso faz com que muitos pacientes procurem orientação dermatológica não apenas para procedimentos, mas também para ajustes na rotina de skincare, como aumento da hidratação e manutenção da barreira cutânea.





É também uma época estratégica para quem deseja se preparar para períodos de maior exposição social, como o verão. Muitos tratamentos realizados no inverno têm um tempo de ação progressivo, o que significa que os resultados vão se desenvolvendo ao longo das semanas e meses seguintes.





A dermatologia atual trabalha com protocolos personalizados, que podem ser ajustados ao longo do ano de acordo com as necessidades de cada paciente.





O inverno, nesse contexto, se destaca como um período especialmente favorável para determinados tratamentos, principalmente aqueles que envolvem tecnologias de renovação e estímulo de colágeno, devido às condições climáticas mais amenas e menor exposição solar.





Ainda assim, o cuidado com a pele não deve ser limitado a uma estação específica. O mais importante é a avaliação dermatológica individualizada, que define o melhor momento e a melhor abordagem para cada caso.





Mais do que seguir uma época do ano, o essencial é manter uma estratégia contínua de cuidado, respeitando as características da pele e os objetivos de cada paciente.