ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes

O Espírito Santo está entre os estados brasileiros mais expostos aos impactos do novo tarifaço de 25% anunciado pelos Estados Unidos na última quarta-feira (15). O alerta é da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), que aponta que quase 500 produtos exportados do território capixaba serão atingidos pelas taxas que entram em vigor no dia 22 de julho.





Na avaliação da entidade, a elevada participação dos Estados Unidos na pauta exportadora do Estado faz com que mudanças na política comercial do país tenham potencial para afetar diretamente a economia local.





Entre os mercados mais prejudicados, na avaliação da entidade, estão os de produtos como rochas naturais e minério de ferro, que estavam isentos nas taxações de 2025.





No ano passado, inclusive, os itens somaram mais de US$ 240 milhões (R$ 1,3 bilhão na cotação da época) em exportações, valor que representa 2,3% da pauta exportadora capixaba e 8,5% das vendas do Estado para os Estados Unidos.