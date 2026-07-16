Tarifaço dos EUA: café, carne e suco de laranja estão na lista de 2.100 produtos isentos de taxa de 25%

Uma lista com 2.100 produtos brasileiros ficarão de fora da nova sobretaxa de 25% que será aplicada nas exportações do Brasil para os Estados Unidos. A decisão de estabelecer novo tarifaço pelo governo Trump foi confirmada na noite da última quarta-feira (15).





Entre as exceções estão mercadorias muito consumidas no mercado norte-americano, que poderiam levar ao aumento de inflação nos EUA, como carne, suco de laranja, componentes de aeronaves, café, açaí e água de coco.





Vendas que já foram enviadas por empresas brasileiras para o país de Donald Trump também ficarão livres da cobrança adicional.





O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) afirmou que a justificativa para a isenção de determinados produtos brasileiros à tarifa de 25% é o fato de serem consideradas matérias-primas que poderiam levar à indisponibilidade de oferta doméstica e causar "perturbações" na economia americana caso fossem sujeitas à sobretaxa.