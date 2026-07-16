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Letícia Gonçalves

Partido vai abrir processo para expulsar vereador de Vitória condenado por estupro

Crimes de lesão corporal e estupro de vulnerável foram cometidos em 2020, de acordo com sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 13:22

Públicado em 

16 jul 2026 às 13:22
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Vereador de Vitória Baiano do Salão
Vereador de Vitória Baiano do Salão Instagram/@baianodosalao.vereador
O Podemos do Espírito Santo vai abrir um processo disciplinar para expulsar o vereador de Vitória Orlandino Rodrigues de Souza, conhecido como Baiano do Salão.


Ele vai recorrer da decisão em liberdade, como revelou a colunista Vilmara Fernandes.

Além da ação criminal, o vereador enfrenta um revés político, por razões óbvias.

Ele foi eleito em 2024 pelo Podemos e recebeu 2.171 votos. Antes, teve passagens pelo PTB e pelo PSC.

Os crimes de lesão corporal e estupro de vulnerável, de acordo com a sentença, foram cometidos em 2020.

"O Podemos Espírito Santo informa que tomou conhecimento, por meio da imprensa, da condenação do  vereador de Vitória, Baiano do Salão, filiado ao partido, em processo que tramita em segredo de Justiça", diz a nota do partido.

"Diante da gravidade dos fatos noticiados, o partido repudia de forma veemente qualquer tipo de violência, especialmente crimes contra crianças e adolescentes, e manifesta sua solidariedade à vítima e aos seus familiares."

Além do movimento para a exclusão de Baiano do Salão dos quadros da legenda, o Podemos avalia acionar a Justiça Eleitoral para que o vereador perca o mandato.

SUPLENTE

Se o parlamentar ficar sem a cadeira, quem deve assumir o cargo é o primeiro suplente, Sebastião Luís, conhecido como Tião do Jaburu, também do Podemos.

O QUE DIZ A DEFESA

A coluna entrou em contato com a defesa de Baiano do Salão e com o próprio vereador, mas não houve resposta até a publicação deste texto.


A nota do Podemos-ES, na íntegra

O Podemos Espírito Santo informa que tomou conhecimento, por meio da imprensa, da condenação do  vereador de Vitória, Baiano do Salão, filiado ao partido, em processo que tramita em segredo de Justiça.


Diante da gravidade dos fatos noticiados, o partido repudia de forma veemente qualquer tipo de violência, especialmente crimes contra crianças e adolescentes, e manifesta sua solidariedade à vítima e aos seus familiares.


Em respeito ao seu Estatuto, que prevê a apuração de infrações disciplinares e assegura ao filiado o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, a Executiva Estadual determinará a abertura imediata de processo disciplinar, com pedido de expulsão do filiado.


Paralelamente, o Podemos avaliará a adoção de todas as medidas jurídicas cabíveis, inclusive perante a Justiça Eleitoral, para buscar a perda do mandato parlamentar, caso presentes os requisitos legais.


O Podemos reafirma seu compromisso com a ética, a integridade, a proteção das vítimas e a responsabilidade no exercício da vida pública, não compactuando com qualquer conduta incompatível com seus princípios e valores.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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