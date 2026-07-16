Partido vai abrir processo para expulsar vereador de Vitória condenado por estupro

O Podemos do Espírito Santo vai abrir um processo disciplinar para expulsar o vereador de Vitória Orlandino Rodrigues de Souza, conhecido como Baiano do Salão.









Ele vai recorrer da decisão em liberdade, como revelou a colunista Vilmara Fernandes.





Além da ação criminal, o vereador enfrenta um revés político, por razões óbvias.





Ele foi eleito em 2024 pelo Podemos e recebeu 2.171 votos. Antes, teve passagens pelo PTB e pelo PSC.





Os crimes de lesão corporal e estupro de vulnerável, de acordo com a sentença, foram cometidos em 2020.





"O Podemos Espírito Santo informa que tomou conhecimento, por meio da imprensa, da condenação do vereador de Vitória, Baiano do Salão, filiado ao partido, em processo que tramita em segredo de Justiça", diz a nota do partido.



"Diante da gravidade dos fatos noticiados, o partido repudia de forma veemente qualquer tipo de violência, especialmente crimes contra crianças e adolescentes, e manifesta sua solidariedade à vítima e aos seus familiares."





Além do movimento para a exclusão de Baiano do Salão dos quadros da legenda, o Podemos avalia acionar a Justiça Eleitoral para que o vereador perca o mandato.





SUPLENTE





Se o parlamentar ficar sem a cadeira, quem deve assumir o cargo é o primeiro suplente, Sebastião Luís, conhecido como Tião do Jaburu, também do Podemos.





O QUE DIZ A DEFESA





A coluna entrou em contato com a defesa de Baiano do Salão e com o próprio vereador, mas não houve resposta até a publicação deste texto.