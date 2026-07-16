Partido vai abrir processo para expulsar vereador de Vitória condenado por estupro

"Diante da gravidade dos fatos noticiados, o partido repudia de forma veemente qualquer tipo de violência, especialmente crimes contra crianças e adolescentes, e manifesta sua solidariedade à vítima e aos seus familiares."
A nota do Podemos-ES, na íntegra
O Podemos Espírito Santo informa que tomou conhecimento, por meio da imprensa, da condenação do vereador de Vitória, Baiano do Salão, filiado ao partido, em processo que tramita em segredo de Justiça.
Diante da gravidade dos fatos noticiados, o partido repudia de forma veemente qualquer tipo de violência, especialmente crimes contra crianças e adolescentes, e manifesta sua solidariedade à vítima e aos seus familiares.
Em respeito ao seu Estatuto, que prevê a apuração de infrações disciplinares e assegura ao filiado o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, a Executiva Estadual determinará a abertura imediata de processo disciplinar, com pedido de expulsão do filiado.
Paralelamente, o Podemos avaliará a adoção de todas as medidas jurídicas cabíveis, inclusive perante a Justiça Eleitoral, para buscar a perda do mandato parlamentar, caso presentes os requisitos legais.
O Podemos reafirma seu compromisso com a ética, a integridade, a proteção das vítimas e a responsabilidade no exercício da vida pública, não compactuando com qualquer conduta incompatível com seus princípios e valores.
+ colunas de Letícia Gonçalves