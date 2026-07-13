O que Pazolini ganha ao apoiar Flávio Bolsonaro

A declaração de apoio do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na corrida pela Presidência da República pode até não surpreender do ponto de vista ideológico. Pazolini é um político de centro-direita. Seria inusitado se ele endossasse, por exemplo, a reeleição do presidente Lula (PT).





Mas considerando o perfil low profile e o histórico do ex-prefeito, o apoio ao filho de Jair Bolsonaro é, sim, um ponto fora da curva. Em pleitos passados, Pazolini não declarou voto a ninguém na disputa pelo Palácio do Planalto.





Em 2022, por exemplo, o Republicanos estava na coligação de Bolsonaro, mas o então prefeito da Capital não pediu para os eleitores votarem no então presidente. Tal postura rendeu a Pazolini a pecha de alguém que fica "em cima do muro".





Agora, enquanto o próprio partido indica que deve ficar neutro na disputa presidencial, o ex-prefeito se adiantou e subiu no palanque de Flávio.





O que mudou?





Primeiramente, é preciso ressaltar que esta é a primeira vez que Pazolini é pré-candidato ao governo do Espírito Santo. Até o momento, ele conta apenas com o apoio do PSD do ex-governador Paulo Hartung e precisa de mais aliados.





Está em vias de fechar uma aliança com o PL, presidido, no estado, pelo senador Magno Malta.





O caminho para a parceria está pavimentado, mas sofreu um percalço: o presidente nacional do Republicanos, partido de Pazolini, afirmou no domingo (12) que não selou apoio a Flávio e, provavelmente, não o fará.





Ao ser mais realista que o rei, ou mais bolsonarista que o próprio partido, o ex-prefeito aumenta as chances de uma aliança estadual entre Republicanos e PL.





E também agrada aos eleitores mais à direita. Ao mesmo tempo em que corre o risco de contrariar aqueles que aprovavam a postura mais branda até então adotada em relação à política nacional.



