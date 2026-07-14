Termômetro turístico é a nova atração de cidade das montanhas do ES

Será inaugurado, até o fim deste mês, um termômetro de madeira nobre (garapeira) na Praça da Cultura, ao lado da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Santa Teresa.
Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link
Segundo a prefeitura, o equipamento, fabricado por uma empresa especializada de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, custou R$ 78 mil aos cofres públicos.
As obras para instalação do termômetro já estão em andamento. A prefeitura espera que o equipamento seja mais uma atração turística de Santa Teresa, cidade das montanhas capixabas que tem apostado muito no segmento.
“A instalação de um termômetro urbano vai permitir que a população acompanhe, em tempo real, a temperatura da cidade”, diz a prefeitura. No alto do aparelho terá a figura de um colibri, pequena ave que é símbolo de Santa Teresa.
No Espírito Santo, termômetros urbanos semelhantes foram instalados pela empresa gaúcha em Pedra Azul, Araguaia (Marechal Floriano) e Centro de Marechal Floriano.
Veja Também