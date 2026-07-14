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Coluna Leonel Ximenes

Termômetro turístico é a nova atração de cidade das montanhas do ES

Equipamento, que custou R$ 78 mil, deve ser inaugurado até o fim de julho

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

14 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O termômetro de Santa Teresa será semelhante a este, mas com a imagem de um colibri
O termômetro de Santa Teresa será semelhante a este, mas com a imagem de um colibri Divulgação


Será inaugurado, até o fim deste mês, um termômetro de madeira nobre (garapeira) na Praça da Cultura, ao lado da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Santa Teresa


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Segundo a prefeitura, o equipamento, fabricado por uma empresa especializada de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, custou R$ 78 mil aos cofres públicos.


As obras para instalação do termômetro já estão em andamento. A prefeitura espera que o equipamento seja mais uma atração turística de Santa Teresa, cidade das montanhas capixabas que tem apostado muito no segmento.

Obra de instalação do termômetro urbano de Santa Teresa
Obra de instalação do termômetro urbano de Santa Teresa Prefeitura de Santa Teresa/Divulgação

“A instalação de um termômetro urbano vai permitir que a população acompanhe, em tempo real, a temperatura da cidade”, diz a prefeitura. No alto do aparelho terá a figura de um colibri, pequena ave que é símbolo de Santa Teresa.


No Espírito Santo, termômetros urbanos semelhantes foram instalados pela empresa gaúcha em Pedra Azul, Araguaia (Marechal Floriano) e Centro de Marechal Floriano.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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