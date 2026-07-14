Termômetro turístico é a nova atração de cidade das montanhas do ES





Será inaugurado, até o fim deste mês, um termômetro de madeira nobre (garapeira) na Praça da Cultura, ao lado da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Santa Teresa.





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Segundo a prefeitura, o equipamento, fabricado por uma empresa especializada de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, custou R$ 78 mil aos cofres públicos.





As obras para instalação do termômetro já estão em andamento. A prefeitura espera que o equipamento seja mais uma atração turística de Santa Teresa, cidade das montanhas capixabas que tem apostado muito no segmento.