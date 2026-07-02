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  • Principal igreja da Serra será restaurada; veja o que será feito
Coluna Leonel Ximenes

Principal igreja da Serra será restaurada; veja o que será feito

Templo do século XVIII terá climatização e monitoramento eletrônico

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 17:26

Públicado em 

02 jul 2026 às 17:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Igreja matriz Nossa Senhora da Conceição na Serra Sede
Igreja matriz Nossa Senhora da Conceição na Serra Sede Foto do leitor


Será publicado nesta sexta-feira (3), no Diário Oficial, o convênio assinado entre o governo do Estado e a Prefeitura da Serra que prevê a restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, na Sede. O histórico templo, centro de devoção de fiéis católicos no município, receberá até climatização.


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A primeira etapa da restauração da igreja, que inclui troca das instalações elétricas, paisagismo, urbanismo e reforço na segurança, com implantação de sistema de alarme e de circuito interno de TV, custará pouco mais de R$ 4,2 milhões e deve levar até dois anos para ser concluída.


Mas a coluna apurou junto ao governo do Estado que, por se tratar de uma restauração complexa em um templo histórico, a obra poderá exigir mais tempo e recursos para a sua conclusão definitiva.


Primeiro templo religioso do município, fundado no ano de 1556, sua arquitetura atual foi concluída em 1769. Seu interior possui pinturas de autoria do artista Walter Francisco de Assis, considerado o maior pintor serrano de todos os tempos.


Nos jardins da matriz é fincado todos os anos o mastro de São Benedito, símbolo máximo da festa religiosa, realizada no dia 26 de dezembro, que todos os anos atrai milhares de fiéis.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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