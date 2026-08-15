Incêndio em vegetação assusta moradores de Aracruz

Mais um incêndio em área de vegetação assustou moradores de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Na noite de sexta-feira (14), por volta das 18h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo em uma área de mata no bairro Limão. Recentemente, no último dia 10 de agosto, outro incêndio de grandes proporções foi registrado no município, em uma aldeia indígena.





No local, as equipes se dividiram e realizaram o combate em diferentes frentes. As chamas foram extintas nas áreas mais críticas para a segurança dos moradores.





O relevo irregular dificultou o combate de alguns focos. A área segue sob monitoramento e, até o momento, não há informações de reicidência das chamas.