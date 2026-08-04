Léo Santana, Nattan, Calcinha Preta e Banda Morada agitam aniversário de Colatina com shows gratuitos

Colatina vai comemorar seus 105 anos em grande estilo. E para celebrar a data, a "Princesinha do Norte", como é popularmente conhecida, preparou uma programação especial que ocupará dois fins de semana de agosto, reunindo grandes nomes da música como Léo Santana, Nattan, Calcinha Preta e Banda Morada. O "Viva Colatina" acontece na Área Verde, no Centro da cidade, com entrada gratuita.





A programação será dividida em dois momentos. Nos dias 15 e 16 de agosto, o evento será voltado ao público religioso, com atrações da música gospel e católica. Já entre 21 e 22 de agosto, quando o município celebra oficialmente seu aniversário, o palco recebe outros artistas de projeção nacional, prometendo atrair milhares de pessoas.





A abertura, no sábado (15), ficará por conta da Banda Morada, um dos principais nomes da música gospel contemporânea, conhecida por sucessos como É Tudo Sobre Você, Só Tu És Santo e Uma Coisa. No domingo (16), a programação será dedicada à comunidade católica, com apresentação do DJ Roony Moura e, na sequência, show da Comunidade Colo de Deus, que leva ao palco canções como Yeshua e Acaso Não Sabeis.





O segundo fim de semana concentra shows de outros gêneros musicais. Na sexta-feira (21), Xand Avião e Nattan comandam a noite com muito forró e piseiro. Já no sábado (22), data em que Colatina completa 105 anos, o público poderá cantar e dançar ao som de Léo Santana e da banda Calcinha Preta, responsável por encerrar as comemorações em grande estilo.