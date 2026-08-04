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“Princesinha do Norte”

Léo Santana, Nattan, Calcinha Preta e Banda Morada agitam aniversário de Colatina com shows gratuitos

Festival dos 105 anos reúne nomes que vão do gospel ao pagode em um festa dedicada a todos os públicos na cidade do noroeste capixaba
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 18:23

Com programação gratuita, o aniversário da princesinha do norte promete atrair vários públicos
Com programação gratuita, o aniversário da princesinha do norte promete atrair vários públicos Reprodução Instagram @nattan / @leosantana / @calcinhapreta

Colatina vai comemorar seus 105 anos em grande estilo. E para celebrar a data, a "Princesinha do Norte", como é popularmente conhecida, preparou uma programação especial que ocupará dois fins de semana de agosto, reunindo grandes nomes da música como Léo Santana, Nattan, Calcinha Preta e Banda Morada. O "Viva Colatina" acontece na Área Verde, no Centro da cidade, com entrada gratuita.


A programação será dividida em dois momentos. Nos dias 15 e 16 de agosto, o evento será voltado ao público religioso, com atrações da música gospel e católica. Já entre 21 e 22 de agosto, quando o município celebra oficialmente seu aniversário, o palco recebe outros artistas de projeção nacional, prometendo atrair milhares de pessoas.


A abertura, no sábado (15), ficará por conta da Banda Morada, um dos principais nomes da música gospel contemporânea, conhecida por sucessos como É Tudo Sobre Você, Só Tu És Santo e Uma Coisa. No domingo (16), a programação será dedicada à comunidade católica, com apresentação do DJ Roony Moura e, na sequência, show da Comunidade Colo de Deus, que leva ao palco canções como Yeshua e Acaso Não Sabeis.


O segundo fim de semana concentra shows de outros gêneros musicais. Na sexta-feira (21), Xand Avião e Nattan comandam a noite com muito forró e piseiro. Já no sábado (22), data em que Colatina completa 105 anos, o público poderá cantar e dançar ao som de Léo Santana e da banda Calcinha Preta, responsável por encerrar as comemorações em grande estilo.

SERVIÇO
Festival: “Viva Colatina” - Aniversário de 105 anos
Local: Área Verde - Avenida Moacyr Dalla
Entrada: Gratuita
Dias15 e 16 de agosto; 21 e 22 de agosto

15 de agosto (sábado):
Banda Morada

16 de agosto (domingo):
DJ Roony Moura e Colo de Deus

21 de agosto (sexta-feira):
Xand Avião e Nattan

22 de agosto (sábado):
Leo Santana e Calcinha Preta

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