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Música

Show de Marcelo Falcão em Vitória terá formato sunset na Praia de Camburi

Ex-vocalista de "O Rappa" se apresenta na Praia de Camburi em show que reúne clássicos da carreira e músicas da fase solo
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 15:39

Marcelo Falcão volta a Vitória após mais de dois anos com turnê "O Legado"
Marcelo Falcão volta a Vitória após mais de dois anos com turnê "O Legado" Globo/Fábio Rocha

Após mais de dois anos longe dos palcos capixabas, Marcelo Falcão já tem data para reencontrar o público de Vitória. O cantor se apresenta no Tantra Vitória, na Praia de Camburi, no dia 3 de outubro, com a turnê "O Legado", que celebra mais de três décadas de trajetória na música ao revisitar sucessos de sua passagem pelo O Rappa e da carreira solo.


O espetáculo será realizado em formato sunset, de frente para o mar de Camburi, unindo música e o pôr do sol em uma experiência ao ar livre. Os ingressos para o show começam a ser vendidos no dia 13 de agosto, pelo site Onticket, com preços a partir de R$ 80 (meia-entrada).


Referência do rock e do reggae nacional, Marcelo Falcão construiu uma trajetória marcada por letras que abordam temas como resistência, esperança, liberdade e fé. Na nova turnê, ele também apresenta faixas do álbum "O Legado", lançado como uma celebração de sua história na música e que reúne participações de Toni Garrido, Orochi, Dallas, Major RD e uma participação póstuma de Chorão.


A música que dá nome ao projeto chegou ao primeiro lugar entre as canções mais executadas nas rádios de diferentes regiões do país, reforçando a boa recepção do novo trabalho.


Além das composições mais recentes, o repertório inclui clássicos que marcaram época à frente do O Rappa e seguem entre os momentos mais aguardados pelos fãs, em apresentações conhecidas pela forte interação de Falcão com o público.

Serviço

Sunset Marcelo Falcão – Turnê "O Legado"

Data: 3 de outubro

Local: Tantra Vitória – Praia de Camburi, Vitória

Ingressos: vendas a partir de 13 de agosto pelo site Onticket

Setores:

Pista Pé na Areia: a partir de R$ 80 (meia-entrada)

Espaço Premium: a partir de R$ 110 (meia-entrada)

Lounges: informações pelo perfil @booaproducoes


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