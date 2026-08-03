Show de Marcelo Falcão em Vitória terá formato sunset na Praia de Camburi

Após mais de dois anos longe dos palcos capixabas, Marcelo Falcão já tem data para reencontrar o público de Vitória. O cantor se apresenta no Tantra Vitória, na Praia de Camburi, no dia 3 de outubro, com a turnê "O Legado", que celebra mais de três décadas de trajetória na música ao revisitar sucessos de sua passagem pelo O Rappa e da carreira solo.





O espetáculo será realizado em formato sunset, de frente para o mar de Camburi, unindo música e o pôr do sol em uma experiência ao ar livre. Os ingressos para o show começam a ser vendidos no dia 13 de agosto, pelo site Onticket, com preços a partir de R$ 80 (meia-entrada).





Referência do rock e do reggae nacional, Marcelo Falcão construiu uma trajetória marcada por letras que abordam temas como resistência, esperança, liberdade e fé. Na nova turnê, ele também apresenta faixas do álbum "O Legado", lançado como uma celebração de sua história na música e que reúne participações de Toni Garrido, Orochi, Dallas, Major RD e uma participação póstuma de Chorão.





A música que dá nome ao projeto chegou ao primeiro lugar entre as canções mais executadas nas rádios de diferentes regiões do país, reforçando a boa recepção do novo trabalho.





Além das composições mais recentes, o repertório inclui clássicos que marcaram época à frente do O Rappa e seguem entre os momentos mais aguardados pelos fãs, em apresentações conhecidas pela forte interação de Falcão com o público.