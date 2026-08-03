ES terá cinco feriadões até o fim do ano; veja as datas para se programar

Os capixabas que já estão de olho nas próximas folgas terão boas oportunidades no segundo semestre de 2026. Até o fim do ano, o calendário reúne cinco feriados nacionais prolongados, além de dois feriados municipais em Vitória e na Serra, que também podem render dias de descanso para parte da população.
O primeiro feriadão será o Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro, caindo na segunda-feira. Em Vitória, o período de descanso será ainda maior, pois no dia 8 de setembro (terça-feira) é comemorado o aniversário da cidade. Já o último feriado prolongado será o Natal, caindo numa sexta-feira, dia 25 de dezembro.
Novembro concentra três feriados nacionais. Apesar de a Proclamação da República, em 15 de novembro, cair em um domingo, Finados será celebrado em uma segunda-feira (2), enquanto o Dia da Consciência Negra cairá em uma sexta-feira (20), favorecendo folgas prolongadas.
O município da Serra também terá um feriado municipal em comemoração ao aniversário da cidade, no dia 8 de dezembro, caindo numa terça-feira. A data também pode ser propícia para que alguns órgãos públicos e empresas privadas emendem a folga.
Com tantos feriadões, o segundo semestre de 2026 será um período de planejamento: seja para emendar folgas, organizar viagens ou apenas curtir os dias de descanso em casa. Vale já marcar o calendário para não perder nenhuma oportunidade.
- 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil: segunda-feira;
- 8 de setembro, Aniversário de Vitória: terça-feira (celebrado somente na capital);
- 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida: segunda-feira;
- 2 de novembro, Dia de Finados: segunda-feira;
- 20 de novembro, Dia da Consciência Negra: sexta-feira;
- 8 de dezembro, Aniversário da Serra: terça-feira (celebrado somente no município serrano);
- 25 de dezembro, Natal: sexta-feira.