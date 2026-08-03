AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Futebol
  • Santos confirma presença de Neymar em 'decisão' contra o Remo em Belém: 'Viaja na terça-feira'
Copa do Brasil

Santos confirma presença de Neymar em 'decisão' contra o Remo em Belém: 'Viaja na terça-feira'

Jogador vai participar do leilão beneficente de seu Instituto na noite desta segunda-feira

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 18:31

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

03 ago 2026 às 18:31

Parágrafo.

Neymar Jr.
Neymar Jr. Folha Press / Marcelo Machado de Melo / Reuters
Neymar vai participar do leilão beneficente de seu Instituto na noite desta segunda-feira. Mas não vai desfalcar o Santos diante do Remo, em Belém, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Clube e jogador se entenderam e o astro se une ao elenco na terça, dia do jogo decisivo.

"O atleta Neymar Jr viajará nesta terça-feira para Belém, onde se juntará à delegação do Santos FC e estará à disposição da comissão técnica para a partida contra o Remo", informou o clube

Após o 0 a 0 na Vila Belmiro, sábado, Cuca evitou entrar em conflito com o jogador e disse que o compromisso com o Instituto Projeto Neymar Jr. não estava ligado com uma possível ausência em Belém.

O treinador deixou no ar a possibilidade de não contar com Neymar no duelo em Belém por causa de uma possível sobrecarga física. Alegou que há tempos o craque não atuava uma partida inteira e que necessitava de cuidados especiais.

"Fazia 74 dias que (Neymar) não jogava uma partida inteira, temos que ver o tamanho do desgaste dele para depois internamente resolver. Eu não vou responder o que você quer. Ele faz regenerativo, todos passam pela recuperação, busca o CK, tira o sangue, põe no aparelho e mostra o grau do cansaço, o nível de lesão se é baixo ou alto", explicou.

Neymar sabia que não pegaria bem ficar ausente do principal jogo até então do Santos neste segundo semestre. E resolveu da meohor maneira como conciliar sua presença no leilão e não chegar desgastado em Belém. Ele pegará um voo pela manhã e terá tempo de descanso antes do jogo.

Com o empate na Vila Belmiro, o Santos precisa ganhar para não depender da decisão por pênaltis. Na última vez em que se enfrentaram pela Copa do Brasil, no longínquo 2010, os paulistas saíram vencedores com surra de 4 a 0. Neymar anotou duas vezes e ainda deu duas assistências naquela campanha que culminou com o título.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Santos Neymar jr. neymar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Camillo Neves é vereador de Vitória e tende a ser o candidato a vice-governador de Ricardo Ferraço
Quem é Camillo Neves, favorito para vice de Ricardo Ferraço
Imagem de destaque
'Tudo aconteceu na frente dos meus filhos': o ataque com drone que matou ao menos 7 pessoas em praia na Rússia
Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal
Homem é preso suspeito de estuprar sobrinhas de 8 e 12 anos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados