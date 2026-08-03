Agir oficializa 31 candidatos a deputado estadual e declara apoio a Ricardo e Casagrande

O partido Agir oficializou a candidatura de 31 nomes visando à disputa por vagas de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) nas eleições deste ano.

O lançamento das candidaturas ocorreu na sexta-feira (31), durante evento realizado em Vitória.





Participaram da convenção o presidente estadual do Agir, deputado estadual Hudson Leal; o vice-presidente estadual da legenda, vereador Flávio Pires, de Vila Velha; o ex-governador Renato Casagrande, candidato ao Senado; e o governador Ricardo Ferraço, que concorrerá à reeleição.





Durante o evento, os candidatos assinaram os registros de candidatura, formalizando a participação do partido na disputa proporcional. O Agir terá chapa completa para deputado estadual, composta por 31 nomes, sendo 21 homens e 10 mulheres.





A legenda também confirmou apoio às candidaturas de Renato Casagrande ao Senado e de Ricardo Ferraço ao governo do Estado, reforçando a aliança em torno do projeto político que, segundo o partido, busca dar continuidade ao desenvolvimento do Espírito Santo.





Para Hudson Leal, a convenção marca o fortalecimento da legenda para o processo eleitoral.





"O Agir chega a esta eleição com uma chapa forte, representativa e preparada para contribuir com o desenvolvimento do Espírito Santo. Nosso compromisso é apresentar candidatos qualificados e defender um projeto que continue promovendo o crescimento do nosso Estado", afirmou o presidente do partido.





A convenção marcou o início oficial da campanha eleitoral do Agir, que neste pleito concentrará a participação exclusivamente na disputa por vagas na Assembleia Legislativa.