4 receitas para quem quer reduzir o consumo de carne

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho. Acrescente o feijão-preto, o cominho, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino e misture por cerca de 3 minutos. Em um recipiente à parte, coloque o abacate e o suco de limão e mexa para incorporar. Reserve. Em uma frigideira em fogo médio, aqueça as tortilhas. Após, monte os tacos com o feijão-preto, a alface, o tomate, o milho-verde e o creme de abacate. Sirva em seguida.