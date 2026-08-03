Carro clonado com suspeita de ligação com homicídio é apreendido em Vitória

Um homem de 22 anos foi detido e um carro clonado foi apreendido pela Guarda Civil Municipal de Vitória após o veículo ser flagrado circulando pelo bairro Goiabeiras. Segundo a corporação, o automóvel havia sido roubado em Vila Velha e há suspeita de que tenha sido utilizado em um homicídio dias depois do crime.





A abordagem ocorreu no último sábado (1º), na Avenida Fernando Ferrari, mas só foi divulgada nesta segunda-feira (3). De acordo com a Guarda, o carro circulava com uma placa clonada, pertencente a outro veículo, e o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).





Segundo a corporação, o automóvel foi roubado em março deste ano, quando dois homens armados invadiram uma residência em Vila Velha e renderam a proprietária do imóvel e uma colega. As vítimas foram mantidas reféns por cerca de 10 minutos, e uma delas chegou a ser agredida. Além do carro, os criminosos levaram dois celulares e um cordão de ouro. Dez dias depois, o veículo teria sido utilizado em um homicídio.





Após a abordagem, o motorista foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. O carro foi apreendido e removido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).