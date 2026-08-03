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Em Goiabeiras

Carro clonado com suspeita de ligação com homicídio é apreendido em Vitória

Veículo havia sido roubado em Vila Velha, circulava com placa clonada e foi abordado pela Guarda Municipal. O motorista, de 22 anos, foi detido

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 19:44

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

03 ago 2026 às 19:44
Homem de 22 anos foi detido e veículo apreendido por Guarda Municipal de Vitória Guarda Civil Municipal de Vitória

Um homem de 22 anos foi detido e um carro clonado foi apreendido pela Guarda Civil Municipal de Vitória após o veículo ser flagrado circulando pelo bairro Goiabeiras. Segundo a corporação, o automóvel havia sido roubado em Vila Velha e há suspeita de que tenha sido utilizado em um homicídio dias depois do crime.


A abordagem ocorreu no último sábado (1º), na Avenida Fernando Ferrari, mas só foi divulgada nesta segunda-feira (3). De acordo com a Guarda, o carro circulava com uma placa clonada, pertencente a outro veículo, e o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).


Segundo a corporação, o automóvel foi roubado em março deste ano, quando dois homens armados invadiram uma residência em Vila Velha e renderam a proprietária do imóvel e uma colega. As vítimas foram mantidas reféns por cerca de 10 minutos, e uma delas chegou a ser agredida. Além do carro, os criminosos levaram dois celulares e um cordão de ouro. Dez dias depois, o veículo teria sido utilizado em um homicídio.


Após a abordagem, o motorista foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. O carro foi apreendido e removido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).

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