Restaurante é alvo de dois furtos e uma tentativa de invasão em Colatina

Um restaurante foi alvo de dois furtos e de uma tentativa de invasão em menos de 20 dias no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a proprietária, o caso mais recente aconteceu na manhã desta segunda-feira (3), quando foram furtados R$ 400 do caixa.





Em entrevista à TV Gazeta Norte, a comerciante contou que o primeiro furto ocorreu no dia 15 de julho. Na ocasião, o suspeito arrombou a porta, entrou por uma fresta no vidro, levou R$ 400 do caixa e fugiu.





No dia 21 de julho, ele voltou ao restaurante e tentou invadir o estabelecimento novamente, mas não conseguiu entrar porque a porta havia sido reforçada e câmeras de segurança foram instaladas.





Já na manhã desta segunda-feira (3), por volta das 5h, a mãe da proprietária chegou ao restaurante, deixou a porta parcialmente aberta e foi para a cozinha. De acordo com a comerciante, o suspeito aproveitou o momento para entrar no estabelecimento e furtar novamente R$ 400 do caixa. A mãe dela só percebeu o crime após ouvir um barulho.





Em nota, a Polícia Civi informou que os casos são investigados pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina. Até o momento, não é possível afirmar que todas as ocorrências tenham sido praticadas pela mesma pessoa. As investigações seguem para apurar a autoria e as circunstâncias de cada crime.