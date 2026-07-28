Morre terceira vítima de acidente na BR 259 em Colatina

Morreu nesta terça-feira (28) o advogado Geanderson Godoi, de 41 anos, vítima de um acidente na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A morte foi confirmada pela esposa dele, Nadja Angra.





O acidente aconteceu no dia 16 de julho, na região de Itapina, e envolveu um carro e um caminhão. O advogado José Peres de Araújo e a esposa dele morreram no local. Geanderson, que também estava no veículo, foi resgatado e encaminhado ao Hospital Estadual Silvio Avidos. Os três viajavam para uma audiência em Minas Gerais.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda não informou a dinâmica do acidente nem o encaminhamento dado ao motorista do caminhão. A reportagem voltou a procurar a corporação e aguarda resposta.