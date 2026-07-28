Júri de acusado de matar ex-cunhada é adiado em Cachoeiro





Segundo o Ministério Público do Estado, antes do início da sessão, a defesa alegou que não teve acesso às mídias com os depoimentos das testemunhas. Para garantir que os advogados tivessem acesso a todo o material do processo, o julgamento foi adiado.





O novo júri está marcado 8 de outubro, às 9h, conforme informado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Rogélio. O espaço permanece em aberto para manifestação.