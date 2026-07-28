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Plano estratégico

Voo de teste Argentina-Vitória trará comitiva para conhecer pontos turísticos do ES

Famtour no ES faz parte da programação da Semana ES na Argentina, que ocorrerá 17 a 24 de outubro

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 17:28

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 jul 2026 às 17:28
Litoral capixaba é uma das potencialidades turísticas em destaque
 Vitor Jubini/AG

Agentes de turismo argentinos virão ao Espírito Santo para conhecer os potenciais turísticos capixabas. O objetivo é apresentar os atrativos capixabas aos profissionais de ao menos cinco operadoras, além de imprensa especializada e influenciadores digitais do país vizinho. 


A Famtour no ES faz parte da programação da Semana ES na Argentina, que ocorrerá de 17 a 24 de outubro.  No primeiro dia, será feito um voo experimentação que sairá de Vitória com destino a Buenos Aires, capital argentina. A bordo, estarão turistas que visitarão o país vizinho, por meio de pacotes de agência de viagem.


Já no dia18 de outubro, um outro grupo, composto por agentes de viagens, desembarca em terras capixabas e fica até o dia 23 do mesmo mês.  Esses profissionais, que atuam na Argentina, vão conhecer as potencialidades do Espírito Santo para vender de modo mais eficiente, no país de origem, os pacotes turísticos com destinos capixabas.

Projeto é apresentado

O Projeto de Internacionalização do Destino ES, com foco no mercado argentino, foi apresentado na manhã desta terça-feira (28), no Hotel Senac Ilha do Boi, durante reunião da governança que reúne a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), o Conselho Estadual de Turismo (Contures), o Sebrae/ES e a Fecomércio-ES. O encontro também teve a participação de representantes da CVC Viagens e da diretora de Operações da Zurich Airport Brasil, Artemis Papanika.


“A ideia é que a gente consiga criar o interesse dos argentinos pelo Espírito Santo, que é um destino novo para eles”, comenta o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo. 


Na Argentina, a Semana ES inclui rodadas de negócios, eventos promocionais no Palácio de la Reconquista e ativações em shoppings e mídias digitais, tudo para promover o Estado para o público consumidor.


Antes disso, foi elaborado um programa de ações integradas para viabilizar a operação e consolidar a presença do Estado no exterior. Em agosto, serão realizados roadshows em quatro cidades argentinas e uma presstrip para o Espírito Santo, com jornalistas argentinos. 


Para setembro, está programada a presença do Estado com a Embratur e ativações na FIT América Latina (Argentina), além da campanha de promoção do verão capixaba e de webinar em parceria com a Embratur e o Comitê Visit Brasil. 


Entre os destaques para destinos capixabas estão Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta, contemplando os segmentos prioritários de "praia e mar", "gastronomia"  e "cultura e patrimônio". 


Todas essas ações têm como objetivo criar reconhecimento do destino para o público internacional, ampliar a presença do Espírito Santo no mercado argentino, inserir o destino nos portfólios de operadoras e agências, aumentar a visibilidade capixaba, entre outras iniciativas. 


“Em 2025, o Brasil recebeu mais de 3,3 milhões de argentinos, geralmente para o litoral. Se nós trouxermos 10% disso, o Espírito Santo já estará feliz. Estamos trabalhando para isso, pois o Estado é uma pedra preciosa”, ressalta o secretário de Turismo, Luciano Machado.

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