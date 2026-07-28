Voo de teste Argentina-Vitória trará comitiva para conhecer pontos turísticos do ES

O Projeto de Internacionalização do Destino ES, com foco no mercado argentino, foi apresentado na manhã desta terça-feira (28), no Hotel Senac Ilha do Boi, durante reunião da governança que reúne a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), o Conselho Estadual de Turismo (Contures), o Sebrae/ES e a Fecomércio-ES. O encontro também teve a participação de representantes da CVC Viagens e da diretora de Operações da Zurich Airport Brasil, Artemis Papanika.



“A ideia é que a gente consiga criar o interesse dos argentinos pelo Espírito Santo, que é um destino novo para eles”, comenta o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.





Na Argentina, a Semana ES inclui rodadas de negócios, eventos promocionais no Palácio de la Reconquista e ativações em shoppings e mídias digitais, tudo para promover o Estado para o público consumidor.





Antes disso, foi elaborado um programa de ações integradas para viabilizar a operação e consolidar a presença do Estado no exterior. Em agosto, serão realizados roadshows em quatro cidades argentinas e uma presstrip para o Espírito Santo, com jornalistas argentinos.





Para setembro, está programada a presença do Estado com a Embratur e ativações na FIT América Latina (Argentina), além da campanha de promoção do verão capixaba e de webinar em parceria com a Embratur e o Comitê Visit Brasil.





Entre os destaques para destinos capixabas estão Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta, contemplando os segmentos prioritários de "praia e mar", "gastronomia" e "cultura e patrimônio".





Todas essas ações têm como objetivo criar reconhecimento do destino para o público internacional, ampliar a presença do Espírito Santo no mercado argentino, inserir o destino nos portfólios de operadoras e agências, aumentar a visibilidade capixaba, entre outras iniciativas.



“Em 2025, o Brasil recebeu mais de 3,3 milhões de argentinos, geralmente para o litoral. Se nós trouxermos 10% disso, o Espírito Santo já estará feliz. Estamos trabalhando para isso, pois o Estado é uma pedra preciosa”, ressalta o secretário de Turismo, Luciano Machado.