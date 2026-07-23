Espírito Santo recebe primeiro Fórum de Turismo Religioso do Sudeste

O Espírito Santo vai sediar a primeira edição do Fórum da Região Sudeste de Turismo Religioso (Forsetur) nos dias 11, 12 e 13 de agosto, em Vitória. O evento, que terá inscrições gratuitas, reunirá representantes dos quatro estados da região para debater estratégias e oportunidades de desenvolvimento do turismo religioso.





Com o tema "Peregrinos e Destinos: a força da Espiritualidade no Turismo do Sudeste", o encontro será realizado no auditório do Sebrae/ES, na Enseada do Suá, e é voltado para profissionais do setor, representantes de instituições religiosas, gestores públicos, empresários, pesquisadores e demais interessados no segmento.





A programação terá como foco a troca de experiências, a apresentação de casos de sucesso e debates sobre governança, planejamento e sustentabilidade, além da construção de diretrizes para o fortalecimento do turismo religioso na região Sudeste.





A expectativa é reunir entre 200 e 250 participantes, entre representantes de secretarias municipais e estaduais de turismo, prefeituras, agências e operadoras de viagens, empresários, guias de turismo, turismólogos, instituições de ensino e pesquisadores.