Espírito Santo recebe primeiro Fórum de Turismo Religioso do Sudeste

O Espírito Santo vai sediar a primeira edição do Fórum da Região Sudeste de Turismo Religioso (Forsetur) nos dias 11, 12 e 13 de agosto, em Vitória. O evento, que terá inscrições gratuitas, reunirá representantes dos quatro estados da região para debater estratégias e oportunidades de desenvolvimento do turismo religioso.
Com o tema "Peregrinos e Destinos: a força da Espiritualidade no Turismo do Sudeste", o encontro será realizado no auditório do Sebrae/ES, na Enseada do Suá, e é voltado para profissionais do setor, representantes de instituições religiosas, gestores públicos, empresários, pesquisadores e demais interessados no segmento.
A programação terá como foco a troca de experiências, a apresentação de casos de sucesso e debates sobre governança, planejamento e sustentabilidade, além da construção de diretrizes para o fortalecimento do turismo religioso na região Sudeste.
A expectativa é reunir entre 200 e 250 participantes, entre representantes de secretarias municipais e estaduais de turismo, prefeituras, agências e operadoras de viagens, empresários, guias de turismo, turismólogos, instituições de ensino e pesquisadores.
De palestras a vivência
Durante os dois primeiros dias do evento, as atividades vão acontecer dentro do auditório do Sebrae. Os participantes serão apresentados a painéis temáticos, palestras, apresentação de destinos turísticos e cases de sucesso dentro do setor.
Já no terceiro dia, acontecerá uma vivência temática por terras capixabas para mostrar iniciativas ligadas ao turismo religioso.
Na avaliação do diretor interino de Atendimento do Sebrae/ES, Leonídio Pinheiro, o Fórum cria um ambiente favorável para conectar os diversos setores envolvidos na atividade turística e ampliar as oportunidades geradas pelo segmento.
“O turismo religioso movimenta muito mais do que os espaços de fé. Envolve também uma ampla cadeia produtiva, formada por meios de hospedagem, bares e restaurantes, entre outros”, frisou Leonídio.
Serviço – Fórum da Região Sudeste de Turismo Religioso (Forsetur)
Quando: 11, 12 e 13 de agosto
Locais: dias 11 e 12, no auditório do Sebrae/ES / Rua Belmiro Rodrigues da Silva, 170 – Enseada do Suá, Vitória; dia 13, programação de vivência em território capixaba
Horário: dias 11 e 12, das 8h30 às 18h