Ricardo e Casagrande abraçarão o PSD do Paulo? Esse abraço é muito difícil. Saiba por quê

Frequentemente, Hartung tem apontado os riscos inerentes à perpetuação de um mesmo grupo no poder, indicando que esse grupo começa a se sentir o dono da coisa pública e a praticar atos indevidos, lesivos ao erário. Sem citar nomes nem casos concretos, ele já falou em “desvios”. São indiretas que miram Casagrande e seu sucessor no cargo.





Às vésperas de se filiar ao PSD, em maio do ano passado, Hartung me concedeu uma entrevista (à época, em outro veículo de imprensa). Disse o seguinte:





“Se tem um ponto forte na democracia, é a alternância. Você vê um grupo que vai ficando no poder, aquilo vai virando um condomínio de poder. Você vê que o olhar para aquilo já parece que é uma coisa pessoal, de propriedade pessoal. Então seria muito bom que esse movimento de alternância ocorresse no Espírito Santo”.

Para dar só mais um exemplo, em meados de maio deste ano, durante uma palestra a empresários do Sul do Estado, em corte postado pelo próprio, o ex-governador afirmou:





“Quando você larga um grupo tempo demais no poder, seja ele qualquer grupo, aquele grupo começa a se sentir dono do poder. E aí começa a ter desvios, coisas erradas… independente do grupo político. Tá na hora de dar uma sacudidela e botar gente que levante a cabeça e olhe o futuro: o que nós vamos fazer para olhar para a frente, o que nós vamos fazer para manter o dinamismo da economia do Espírito Santo?”

Enquanto isso, um dos principais aliados remanescentes de Hartung, o empresário Aridelmo Teixeira, tem feito uma enxurrada de posts com críticas ácidas (para dizer o mínimo) a Ricardo Ferraço e seu governo. Aridelmo filiou-se ao PSD no ano passado, na esteira de Hartung, a convite do próprio.





Por sua vez, Casagrande e Ricardo não têm só ouvido calados.





No dia 2 de fevereiro, Casagrande falou aos deputados estaduais, em seu último discurso como governador no plenário da Assembleia Legislativa.





No mesmo dia, em outra entrevista para mim, Hartung havia explicitado seu apoio a Pazolini, sem titubear: “Se depender de mim, nós vamos eleger o nosso prefeito governador do Estado, que é a mesma trajetória que eu fiz”. Em 2002, Hartung chegou ao Palácio Anchieta após ter governado Vitória de 1993 a 1996.





Casagrande, então, mandou um recado da tribuna:





“Ninguém quer um retorno ao passado, em que a gente tinha autoritarismo e força para manter o controle das instituições. As instituições hoje têm liberdade de conversar, dialogar, expor os seus problemas, e a gente junto encontrar um caminho. Esse é o segredo do nosso estado.”

Casagrande chamou a atenção para a postura “arrogante”, “prepotente” e “violenta” de alguns governantes pelo Brasil e pelo mundo. E desferiu:

“Você pode governar com autoridade sendo humilde e tendo capacidade de diálogo. Para você ter autoridade, você não precisa ser arrogante, prepotente e autoritário, achar que o governo é vertical, de cima para baixo. A gente tem que compreender que este é o momento de ter uma sociedade que seja horizontal, que o governante tem que estar aberto a dialogar com todo mundo, porque isso é o que a sociedade deseja hoje.”

Por sua vez, o próprio Ricardo, desde o ano passado, como vice-governador, e de igual modo desde abril, como governador, tem entoado o mantra de que o controle das contas públicas não pode ser um fim em si mesmo, mas aquilo que permite que se façam investimentos sociais.



No dia 23 de março, no auditório do Palácio do Café, ao receber o anúncio de apoio da Federação União Progressista (UP), o filho de Theodorico Ferraço discursou:

“Vamos continuar cuidando do equilíbrio das contas públicas, mas tendo nesse equilíbrio uma atividade-meio e não uma atividade-fim, porque a qualidade de vida, o bem comum, é o maior dos resultados que o governo pode colocar de pé”.





Já no dia 1º de abril, no grande evento de despedida de Casagrande no Estádio Kleber Andrade, afirmou Ricardo:

“Temos como premissa a responsabilidade fiscal. Mas entendemos que a responsabilidade fiscal não pode ser fim. Tem que ser meio para que a gente possa continuar fazendo os investimentos de que o Espírito Santo necessita”.





Essa, segundo Ricardo, seria a diferença do governo dele e de Casagrande. Diferença em relação a quem?

São indiretas nitidamente endereçadas a Hartung, cujo último governo (2015-2018) foi criticado por adversários como excessivamente “fiscalista”, autor de muitos cortes de despesas e de poucos investimentos.





Os ataques de parte a parte nunca cessaram. Mesmo à distância, os dois lados nunca deixaram de trocar jabs.