O que Ricardo e Casagrande ganham se abraçarem o partido do Paulo

Nos últimos tempos, Paulo Hartung voltou a cultivar a barba. Renato Casagrande e Ricardo Ferraço, não. Esses dois, no entanto, estão com as barbas de molho ante a aproximação eleitoral do Partido Social Democrático (PSD).





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Nesta quarta-feira (22), dois dias após descolar-se da coligação de Lorenzo Pazolini (Republicanos), Renzo Vasconcelos, presidente estadual do PSD, reuniu-se com Ricardo na Residência Oficial e manifestou o interesse do partido em entrar na sua chapa majoritária. O prefeito de Colatina jura que não está blefando.





No Palácio Anchieta, desconfia-se que Renzo no fundo só esteja fazendo isso para melhorar a própria posição nas negociações com o grupo de Pazolini e pressionar Magno Malta (PL) a aceitar abrir espaço ao PSD na coligação do ex-prefeito de Vitória.





Pelo sim, pelo não, mesmo vendo com certa desconfiança esse approach de Renzo, Ricardo e seu núcleo político também sabem que não podem perder a chance: já que a oportunidade se abriu, num momento decisivo do calendário eleitoral, precisam levá-la muito a sério e tentar obter a adesão do PSD. Sem exagerar nas concessões. E com a devida aquiescências dos parceiros que já estão no projeto há muito tempo.





O que Ricardo e Casagrande ganhariam com isso? Muito.





Em primeiro lugar, mais que conseguir a adesão de mais um forte partido, trata-se de retirar esse mesmo partido da frente adversária. Para Ricardo, agregar o PSD à sua coligação significaria, antes de tudo, tirá-lo da coligação de Pazolini – hoje, segundo a última pesquisa Quaest da Rede Gazeta, seu maior concorrente eleitoral, no cenário sem Paulo Hartung.





Na propaganda eleitoral gratuita, com a quarta maior bancada na Câmara dos Deputados (quase 50 parlamentares), o PSD assoma quase 1 minuto para os candidatos ao governo e ao Senado, por bloco de 10 minutos, segundo a estimativa de Renzo.





Isso sem falar no apoio de um político popular como o deputado Sérgio Meneguelli e o endosso pessoal do próprio Renzo, com a máquina da Prefeitura de Colatina, terceira maior cidade do Norte do Estado, também redirecionada em prol da campanha do atual governador.





Entre as dez cidades mais populosas do Espírito Santo, exceto Vitória, Colatina é, até o momento, a única cujo governante não está comprometido com a campanha de Ricardo.

“Para o Palácio Anchieta, esse é um acordo que vale ouro”, resume um aliado de Ricardo no MDB.





“Acho que é consenso de todos: onde o PSD estiver, o candidato a governador estará no 2º turno”, afirma Renzo, sem modéstia. “Tenho dois dos maiores ativos do Estado, que se chamam Paulo Hartung e Sérgio Meneguelli. Essas duas figuras de fato pesam na balança eleitoral, onde estiverem.”





Aqui estamos falando em hipótese, mas, se a migração do PSD para o palanque de Ricardo realmente se confirmar, será preciso separar essas “figuras”. Meneguelli na certa não terá a menor dificuldade em apoiar Ricardo e pedir seu segundo voto para Casagrande.





Mas será inimaginável a presença de Hartung em tal campanha. Mais provável que, nessa hipótese, o ex-governador se recolha, não participe da campanha no Espírito Santo e se concentre na eleição nacional e em suas atividades profissionais, baseadas há anos em São Paulo.