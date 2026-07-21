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Vitor Vogas

Prefeitura de Vitória quer cassação de vereador do PT

A rigor, a administração da prefeita Cris Samorini pediu ao presidente da Câmara, Anderson Goggi, que ele proponha à Corregedoria abertura de processo por quebra de decoro contra o Professor Jocelino

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 14:09

Públicado em 

21 jul 2026 às 14:09
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Prefeita Cris Samorini e vereador Professor Jocelino
Prefeita Cris Samorini e vereador Professor Jocelino Wikipedia/Câmara de Vitória

A gestão da prefeita de Vitória, Cris Samorini (PP), quer a abertura de um processo por quebra de decoro parlamentar em face do vereador Professor Jocelino (PT), opositor da administração municipal. Para isso, o procurador-geral da prefeitura, Tárek Moussalem, pediu formalmente ao presidente das Câmara, Anderson Goggi (Republicanos), que apresente uma representação contra o vereador do PT junto à Corregedoria da Casa.


Em outras palavras, por uma questão de prerrogativa (quem pode ou não pode processar), a prefeitura está pedindo ao presidente da Câmara que peça à Corregedoria para instaurar um processo disciplinar contra o Professor Jocelino, a fim de que ele tenha o mandato cassado ou, no mínimo, suspenso por 30 dias.


O cerne da questão é um post e um pronunciamento feitos por Jocelino, relacionados à Operação Colosso de Areia, da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU). Deflagrada no último dia 8, no Espírito Santo, a operação apura indícios de um suposto esquema voltado à prática de fraudes a licitações e lavagem de dinheiro por meio da execução de contratos públicos.


O post feito por Jocelino no Instagram, no último dia 9, foi assim intitulado: “Empresa com contrato milionário, ligada à educação de Vitória, entra na mira da Polícia Federal”. No texto da publicação, o parlamentar afirmou que, “de acordo com as investigações, empresas ligadas ao esquema mantiveram contratos com diversos municípios capixabas, incluindo a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Educação”.


Ele completou: “Aqui em Vitória, o mandato do Professor Jocelino já havia apresentado denúncias e levantado questionamentos sobre contratos relacionados com empresas que atuam na educação do município”.


A prefeitura entende que o petista abusou de suas prerrogativas parlamentares ao fazer tais afirmações, vinculando a administração da Capital ao esquema investigado.


“A Polícia Federal e a CGU, de fato, divulgaram a existência da Operação Colosso de Areia. [...] Contudo, as notas oficiais não individualizam, publicamente, a Secretaria Municipal de Educação de Vitória como alvo da investigação nem apontam agentes públicos municipais de Vitória como responsáveis por fraude, lavagem de dinheiro ou ocultação de recursos”, registrou o procurador-geral do município, signatário da peça.


“Ainda assim, o Vereador Professor Jocelino utilizou imagem de órgão público municipal específico, expressão de urgência e frase de alto impacto para sugerir ligação direta da Secretaria Municipal de Educação de Vitória com fatos graves, sem apresentar, na publicação, documentação oficial mínima que sustentasse a imputação”, emendou o representante jurídico da prefeitura.


Jocelino, por sua vez, reafirmou à coluna: “A Secretaria de Educação tem contrato com a empresa investigada, assim como a empresa do PA”.

No entendimento do parlamentar, a prefeitura tomou a medida por estar incomodada com o trabalho de fiscalização do seu mandato. 

Agora, a bola está com Anderson Goggi, chefe do Legislativo municipal, que precisa decidir o que fazer.


Ele pode simplesmente não dar seguimento ao pedido (o qual, neste caso, será inócuo), contrariando a gestão da qual é aliado; ou pode atender ao pedido da Prefeitura de Vitória e propor ao órgão disciplinar da Câmara uma denúncia em face do vereador de oposição, por quebra de decoro.


Se Goggi tomar o segundo caminho, caberá ao corregedor-geral da Câmara, Leonardo Monjardim (Novo) – líder da prefeitura no plenário –, avaliar a representação. Em exame preliminar de admissibilidade, ele poderá arquivá-la, se entender que é inepta. Mas poderá também decidir pela instauração de um processo disciplinar por quebra de decoro em face de Jocelino. Então, será designado um relator e terá início a instrução processual. 


Como o leitor na certa percebeu, são vários “se”... Mas, se chegarmos a esse ponto, o vereador do PT, no limite, poderá até ser condenado à cassação pelos próprios pares. É exatamente o que requer a prefeitura, na notícia de fato endereçada a Goggi:


“Caso Vossa Excelência formule a Representação ora requerida, nela seja postulada, ao final, após regular instrução e análise de mérito, a aplicação da penalidade de perda do mandato ao Vereador representado, [...] caso reconhecido o abuso das prerrogativas parlamentares e a prática de conduta incompatível com a ética e o decoro parlamentar”.


Mas essa não é a tendência inicial, muito pelo contrário.


Protocolado no último dia 13, o pedido da prefeitura – tecnicamente, uma “notícia circunstanciada com pedido de providências institucionais e de formulação de representação por quebra de decoro parlamentar” – foi incluído no expediente da sessão desta terça-feira (21) e lido em plenário pelo presidente da Câmara, Anderson Goggi.


Conforme o relato de um vereador, a iniciativa da prefeitura “caiu como uma bomba” no plenário. Na sua maior parte, os vereadores foram pegos de surpresa e reagiram enfaticamente contra a medida – incluindo parlamentares que pertencem à base da prefeita Cris Samorini e que não estão no mesmo campo ideológico de Jocelino.


Em protesto, os vereadores derrubaram o quórum da sessão, esvaziando o plenário. O detalhe é que a pauta previa a votação de um projeto importantíssimo do Poder Executivo, de interesse da prefeitura e dos munícipes: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), essencial para a elaboração do orçamento de Vitória para o próximo ano.


Visivelmente tenso, logo após anunciar o encerramento da sessão por falta de quórum, Goggi levantou-se abruptamente da cadeira e proferiu alguns palavrões para os assessores ao redor, captados pelo sistema de som e audível na transmissão da sessão pelos canais da Câmara:


“Eu quero é que se ****! Vai todo mundo tomar no ** e que meu *** cresça!


Logo em seguida, os vereadores se dirigiram ao gabinete do presidente, para uma reunião de emergência. Nenhuma decisão foi tomada. Mas o sentimento predominante é contrário à abertura de um processo disciplinar contra um colega, por vontade da prefeitura.


Apuramos que Goggi propôs que todos os vereadores assinem um manifesto contra o pedido da prefeitura. A proposta não obteve consenso. Esbarra em resistências, por exemplo, de alguns vereadores de direita ou extrema-direita que, às vésperas das eleições, não querem ficar com a imagem de que “ajudaram um colega do PT”. 


Para outros, para se livrar do fardo da decisão, Goggi quer dividir uma responsabilidade que na verdade é só dele (ossos da presidência...).


A provocação da Prefeitura de Vitória chega em um momento especialmente tenso para a Câmara de Vitória, que acaba de instaurar processo por quebra de decoro em face do vereador Baiano do Salão (Podemos), condenado pela Justiça, em primeiro grau, em processo no qual é acusado de ter abusado sexualmente de uma criança.


Pré-candidato a deputado estadual pelo partido do ex-prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) – por sua vez, pré-candidato a governador e aliado de Cris Samorini –, Goggi se vê de repente entre a cruz e a espada:

Atender aos aliados e levar adiante o pedido do Executivo, contrariando os próprios pares e lançando a Câmara em dias de tensão ainda maior do que já se encontra, ou aliviar a tensão da Casa e ficar bem com os colegas, mas “chamuscado” com seus mais importantes aliados a menos de um mês de adentrar a campanha a uma vaga na Assembleia? 


A bola, enfim, segue com Goggi, e resta saber para onde ele a chutará. 

Até a publicação deste texto, o presidente e a assessoria da Câmara não responderam qual será o próximo passo. 

Já o corregedor-geral, Leonardo Monjardim, declarou que aguardará as providências de Goggi e, se o presidente decidir provocar a Corregedoria, avaliará o caso para se pronunciar.

Prefeitura quer que vereador prove o que afirmou

A prefeitura pede que o processo seja aberto na Corregedoria e, no curso das investigações, seja apurada “a existência ou inexistência de lastro documental para as imputações divulgadas; a eventual vinculação formal da Secretaria Municipal de Educação de Vitória à Operação Colosso de Areia; o eventual uso de estrutura pública de gabinete ou recursos da Câmara na produção e divulgação do conteúdo; e a extensão do dano institucional provocado à Administração Municipal”. 

Pena alternativa: no mínimo, um cartão amarelo

A prefeitura pede à Câmara que, no mínimo, condene o Professor Jocelino à suspensão do mandato por 30 dias.

“Na eventualidade de não ser aplicada a penalidade de perda do mandato, o que sinceramente não se espera, que seja postulada, alternativamente, a aplicação da penalidade de suspensão temporária do exercício do mandato do Vereador representado, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou outra sanção disciplinar que a Corregedoria-Geral e o Plenário da Câmara Municipal entendam proporcional à gravidade dos fatos”. 

Se Goggi não quiser... 

Se Goggi não quiser fazer nada, a prefeitura espera que outro vereador ou partido político com representação na Câmara assuma tal iniciativa.

“Caso Vossa Excelência entenda não ser o caso de formular a representação, que seja dada ciência formal dos fatos aos parlamentares e partidos políticos com representação na Câmara Municipal de Vitória, para que, na condição de legitimados pelo art. 24 da Resolução nº 2.070/2023, avaliem a adoção das providências disciplinares cabíveis”. 

Por que a própria prefeitura não propôs a representação?

O Código de Ética da Câmara de Vitória (Resolução nº 2.070/2023) não dá ao Executivo municipal competência para propor abertura de processo contra um vereador na Corregedoria do Legislativo. Mas qualquer parlamentar ou partido político com representação na Câmara Municipal pode fazê-lo.


“Assim, embora diretamente atingido pelas manifestações públicas ora noticiadas, o Município de Vitória não pretende substituir os legitimados expressamente indicados no Código de Ética, tampouco provocar a instauração de procedimento disciplinar em desconformidade com as regras internas dessa Casa Legislativa”, explicou Moussalem.


Por isso, a prefeitura apelou para Goggi (e passou a batata quente para suas mãos), “evitando que a ausência de legitimidade ativa direta do Município sirva como obstáculo à apuração de conduta potencialmente lesiva à dignidade do mandato parlamentar, à imagem da Câmara Municipal e à honra institucional da Administração Pública Municipal”. 

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Vitor Vogas

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Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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