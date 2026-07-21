Foragido do RJ é preso trabalhando em empresa na Serra

Um homem de 35 anos, foragido da Justiça do Rio de Janeiro, foi preso na tarde desta terça-feira (21) no bairro Maringá, na Serra. Roberto Fernandes da Silva, conhecido como "Carioca", era procurado por um mandado de prisão expedido pela 34ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) pelo crime de roubo.





Segundo a Polícia Penal do Espírito Santo, o suspeito estava escondido no Estado desde 2022 e foi localizado após um trabalho de inteligência da corporação. As investigações apontaram que ele havia começado a trabalhar, há cerca de dez dias, em uma empresa no bairro Maringá, onde foi encontrado e preso sem oferecer resistência.





Após a prisão, Roberto Fernandes da Silva foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde permaneceu à disposição da Justiça.