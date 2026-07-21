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Bairro Maringá

Foragido do RJ é preso trabalhando em empresa na Serra

Publicado em

21 jul 2026 às 17:22
Roberto Fernandes da Silva estava trabalhando em uma empresa da Serra quando foi preso
Roberto Fernandes da Silva estava trabalhando em uma empresa da Serra quando foi preso Divulgação/PPES

Um homem de 35 anos, foragido da Justiça do Rio de Janeiro, foi preso na tarde desta terça-feira (21) no bairro Maringá, na Serra. Roberto Fernandes da Silva, conhecido como "Carioca", era procurado por um mandado de prisão expedido pela 34ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) pelo crime de roubo.


Segundo a Polícia Penal do Espírito Santo, o suspeito estava escondido no Estado desde 2022 e foi localizado após um trabalho de inteligência da corporação. As investigações apontaram que ele havia começado a trabalhar, há cerca de dez dias, em uma empresa no bairro Maringá, onde foi encontrado e preso sem oferecer resistência.


Após a prisão, Roberto Fernandes da Silva foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
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Saúde

Estoque de sangue em nível crítico leva HGL a pedir doações em Linhares

Publicado em 21/07/2026 às 16:32
Atendimento do Hospital Geral pode ser comprometido por falta de bolsas de sangue.
Fachada do Hospital Geral de Linhares Divulgação | Prefeitura de Linhares

O estoque de sangue do Hemocentro Regional de Linhares está em estado crítico e pode comprometer atendimentos e a realização de cirurgias. A situação foi divulgada pelo Hospital Geral de Linhares (HGL), que fez um apelo para que a população doe sangue.


De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma única doação pode salvar até quatro vidas. As doações podem ser feitas no Hemoes de Linhares, na Avenida João Felipe Calmon, nº 1.305, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h20.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
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Crime

Homem confessa assassinato em padaria de Linhares e diz que agiu por ciúmes

Publicado em 21/07/2026 às 13:31
Crime aconteceu dentro do estabelecimento no bairro Aviso
Videomonitoramento

Um homem suspeito de matar outro, de 42 anos, a facadas dentro de uma padaria se apresentou à Polícia Civil e confessou o crime nesta terça-feira (21), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, o suspeito afirmou que cometeu o homicídio por ciúmes da vítima com sua esposa.


De acordo com a Polícia Militar, o homicídio aconteceu na segunda-feira (20), em uma padaria no bairro Aviso. Uma atendente contou aos policiais que a vítima entrou correndo no estabelecimento, perseguida por um homem armado com uma faca.


Ainda segundo a testemunha, o suspeito aproveitou o momento em que a vítima se desequilibrou para desferir os golpes. Em seguida, fugiu a pé. Mesmo ferido, o homem ainda conseguiu caminhar até a parte externa da padaria, mas caiu na calçada e morreu antes da chegada do socorro.


O delegado Fabrício Lucindo informou que, como o suspeito se apresentou apenas nesta terça-feira, já não havia situação de flagrante. Por isso, ele foi ouvido e liberado. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
No sábado (25)

Vitória terá mutirão com emissão de identidade e outros serviços gratuitos

Publicado em 21/07/2026 às 10:59
Um dos serviços disponibilizados será a emissão da nova carteira de identidade
 Polícia Científica (PCIES)

O bairro Fradinhos, em Vitória, recebe no próximo sábado (25), das 8h às 13h, mais uma edição do Programa Vitória com Você, que vai oferecer diversos serviços gratuitos à população. Entre eles estão a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), encaminhamento para vagas de emprego e atualização da carteira de vacinação.


Promovido pela Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), o mutirão será realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) José Áureo Monjardim e não exige agendamento prévio.

Serviços disponíveis

Documentação e cidadania

  • Polícia Científica: emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN);
  • 2ª via de certidão;
  • Cadastro de registro digital;
  • Orientação para documentos perdidos e carteira de trabalho digital;
  • Entrega de cordão girassol.

    • Qualificação e empreendedorismo

    • Adolescente Aprendiz;
    • Cadastro de matrícula para EJA;

    • Sine Vitória; Acessuas; Microcrédito;
    • Qualifica Vix: oferta de cursos de qualificação;
    • MEI: serviços de orientação e formalização;
    • Bazar das Estrelas e oficinas de geração de renda.

  • Saúde

    • Vacinação humana;

    • Testagem de ISTs e hepatites;

    • Saúde bucal;

    • Orientação sobre arboviroses e distribuição de absorventes.


  • Bem-estar animal

    • Vacinação contra raiva animal 
    • Cadastro de castração.


  • Assistência social 

    • Cras: atendimento e orientações do Cadastro Único; acolhida e orientações;

    • Cramsv;

    • Coordenação de Igualdade Racial;

    • Cabide Solidário: roupas, calçados e acessórios gratuitos;

    • Programas habitacionais e regularização fundiária.


  • Justiça e cidadania 

    • Defensoria Pública;

    • TJES: Núcleo de Solução de Conflitos.


  • Segurança

    • Defesa Civil;

    • Guarda Cidadã com brincadeiras lúdicas, oficina de pinturas temáticas e contação de histórias.


  • Outras assistências

    • Procon: orientação e distribuição de material educativo;

    • CDL Vitória: consultas ao SPC/Serasa e orientações;

    • Casa Rosa;

    • Tour por Vitória com óculos de realidade virtual 360º.

    Serviço

    Vitória com Você - Bairro Fradinhos

    Local: Emef José Áureo Monjardim - Ladeira Modesto de Sá Cavalcante, n°163
    Data: sábado (25)
    Horário: das 8h às 13h

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    Estefany Benachio

    Estagiária / [email protected]
    Estefany Benachio
    Ataque

    Pitbulls invadem casa, atacam coelho e deixam pai e filha feridos em Nova Venécia

    Publicado em 21/07/2026 às 10:34


    Ainda segundo a corporação, a menina tentou proteger o coelho, mas os cães avançaram na direção dela enquanto tentavam alcançar o animal. A criança sofreu arranhões. O pai interveio para retirar o coelho da boca de um dos pit bulls e acabou mordido no dedo médio da mão esquerda. Após o ataque, os dois receberam atendimento médico. O estado de saúde do coelho não foi informado.


    A tutora dos cães foi localizada pelos policiais. Ela confirmou ser responsável pelos animais e informou que eles haviam escapado de casa porque a cerca elétrica estava danificada. A mulher também afirmou que já tinha conhecimento do ocorrido. De acordo com a PM, ela foi orientada com relação à sua responsabilidade sobre a guarda dos animais.


    Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que orientou as vítimas a registrarem a ocorrência em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online. A corporação ressaltou que o crime de lesão corporal depende de representação da vítima para que a investigação seja instaurada.

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    Motociclista morre após ser atingido por carro em Nova Venécia

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    Adrielle Mariana

    Repórter / [email protected]
    Adrielle Mariana
    Após 'dar grau'

    Motociclista fura blitz, atropela policial militar e foge em Colatina

    Publicado em 21/07/2026 às 09:04

    Um motociclista deixou um policial militar ferido ao furar uma blitz no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu na última sexta-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, o condutor foi flagrado momentos antes realizando manobras perigosas, equilibrando a motocicleta sobre apenas uma roda, prática conhecida como "dar grau".


    Ainda segundo a corporação, o motociclista desobedeceu à ordem de parada e rompeu dois bloqueios policiais. No primeiro deles, atingiu um militar, que sofreu uma lesão superficial no pé. Na tentativa de impedir a fuga, os policiais efetuaram dois disparos com munição de elastômero (arma de menor potencial ofensivo), mas o suspeito conseguiu escapar. A Polícia Militar informou que a motocicleta utilizada na fuga já foi identificada.


    A reportagem de A Gazeta procurou a  Polícia Civil para saber se o condutor foi identificado ou se o caso está sendo investigado, e aguarda retorno.

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    Acidente aconteceu no bairro Maria Ortiz, no domingo (19)

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    O caso foi flagrado no bairro Colatina Velha, na tarde de quinta-feira (16), durante o atendimento de uma ocorrência de incêndio

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    Adrielle Mariana

    Repórter / [email protected]
    Adrielle Mariana
    Em Vila Velha

    Audiência pública discute instalação de supermercado ao lado do Terminal de Itaparica

    Publicado em 21/07/2026 às 08:00
    Supermercado (na projeção ao centro) ficará ao lado do Terminal de Itaparica, em Vila Velha
    Supermercado (na projeção ao centro) ficará ao lado do Terminal de Itaparica, em Vila Velha Divulgação/PMVV

    A Prefeitura de Vila Velha promove nesta quarta-feira (22), às 19 horas, uma audiência pública para apresentação e discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para instalação de uma unidade do Supermercado BH. O empreendimento está previsto para ser implantado na Rodovia Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica, ao lado do Terminal de Itaparica.


    Segundo a administração municipal, a participação da população é aberta e poderá ser feita de forma presencial ou virtual. A audiência será realizada no Auditório do Shopping Boulevard Vila Velha, localizado próximo do futuro empreendimento. 


    O evento também terá transmissão pela plataforma Zoom. Durante o encontro, serão apresentados os estudos sobre os impactos do empreendimento na região, além de ser aberto espaço para esclarecimento de dúvidas e manifestação dos participantes.


    Quem optar pela participação on-line deve realizar inscrição pelo link https://abre.ai/inscricaoeiv-bh ou Clicando Aqui. O acesso à audiência será pelo endereço https://abre.ai/eiv-bh ou Clicando Aqui. utilizando o ID 839 7229 2173 e a senha EIV2026. Em caso de dúvidas sobre a inscrição ou acesso à audiência, o atendimento é feito pelo WhatsApp (27) 98111-2490.

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    Redação de A Gazeta

    / [email protected]
    Redação de A Gazeta
    Tristeza

    Mergulhador morre durante pesca submarina em Marataízes

    Publicado em 20/07/2026 às 19:50
    O mergulhador Deivid Santos, de 39 anos, morreu no mar da Praia do Pontal em Marataízes
    O mergulhador Deivid Santos, de 39 anos, morreu no mar da Praia do Pontal em Marataízes Montagem | Redes sociais

    Um mergulhador morreu durante uma atividade de pesca submarina na Praia do Pontal, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (20). A vítima foi identificada como Deivid Santos, de 39 anos. Segundo familiares, ele trabalhava com pesca submarina.


    De acordo com a Polícia Militar, Deivid estava acompanhado de um amigo, que pilotava a embarcação. Em depoimento aos policiais, o homem relatou que o mergulhador retornou rapidamente à superfície e, em seguida, teria passado mal e vindo a óbito. 


    O piloto da embarcação ficou em estado de choque e precisou ser socorrido pelo Samu/192, sendo encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A perícia da Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde passará por exames que deverão apontar a causa da morte. 


    A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e será investigado pela Delegacia de Polícia de Marataízes, que aguardará o resultado dos exames.

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    Carol Leal

    Repórter / [email protected]
    Carol Leal
    Chamas controladas

    Incêndio atinge madeireira em Santa Teresa

    Publicado em 20/07/2026 às 19:28

    Um incêndio atingiu parte de um galpão de uma madeireira na zona rural de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de domingo (19). O combate às chamas foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar e dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá.


    Durante a ocorrência, três moradores de residências próximas ao galpão foram encaminhados ao Hospital Municipal de Santa Teresa para avaliação médica após inalarem fumaça. Segundo os bombeiros, eles estavam em estado estável e sem ferimentos.

    Para controlar o incêndio, as equipes retiraram o material de madeira prensada armazenado no galpão da serraria para uma área externa, com auxílio de uma pá mecânica operada por um civil. Enquanto o material era removido, os bombeiros realizavam o resfriamento para evitar que as chamas voltassem.


    Após o combate, os responsáveis pela madeireira foram orientados a manter o monitoramento do material retirado, que ainda apresentava risco de voltar a entrar em combustão.


    Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento em que as equipes deixaram o local, não havia focos de fumaça no material e não houve necessidade de acionamento da perícia.

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    Adrielle Mariana

    Repórter / [email protected]
    Adrielle Mariana
    Estradas

    Caminhão e carretas se envolvem em acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul

    Publicado em 20/07/2026 às 18:48

    Um caminhão e duas carretas se envolveram em um acidente na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (20).


    Segundo a Ecovias Capixaba, a ocorrência foi registrada por volta das 15h30 e deixou uma pessoa ferida.


    Por causa do acidente, o trânsito no sentido Vitória ficou totalmente interditado por cerca de 20 minutos.

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    Caminhoneiro foge após acidente com picape na BR 101 em Pedro Canário

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    Carol Leal

    Repórter / [email protected]
    Carol Leal
    Estradas

    Caminhoneiro foge após acidente com picape na BR 101 em Pedro Canário

    Publicado em 20/07/2026 às 18:31
    Caminhão tomba e interdita BR 101 em Pedro Canário PRF

    Um caminhão que transportava toras de eucalipto tombou após se envolver em uma colisão com uma picape Fiat Strada na BR 101, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (20).


    Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão teria invadido a contramão e atingido a picape, que seguia no sentido oposto. Após a batida, o veículo de carga tombou. Ainda de acordo com a PRF, o caminhoneiro fugiu do local. O motorista da Fiat Strada ficou ferido e foi socorrido para um hospital. 


    De acordo com a Ecovias Capixaba, a colisão ocorreu às 15h50 e provocou a interdição total da BR 101. Até as 18h, o tráfego permanecia bloqueado.

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    André Borghi

    Repórter / [email protected]
    André Borghi

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