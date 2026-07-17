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Menino autista de 5 anos é resgatado de marquise de prédio por vizinhos em Colatina

Criança estava a cerca de quatro metros de altura; após o resgate, outras três crianças foram acolhidas por causa das condições da casa

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 09:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2026 às 09:21

Um menino autista não verbal de cinco anos foi resgatada do alto da marquise de um prédio em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (15).


Imagens feitas por moradores (veja vídeo acima) mostram que um homem precisou subir no ombro de um vizinho para conseguir alcançar a criança, que estava em um local equivalente a uma altura de quatro metros.


No vídeo, é possível ver que o menino estava sentado na marquise. As pessoas que participaram do resgate disseram que a criança parecia estar desnorteada.


A Polícia Militar foi acionada e quando chegou até local, no bairro São Silvano, descobriu que o menino estava sob responsabilidade da avó de 60 anos. O Conselho Tutelar também foi chamado.


Segundo os militares, a avó estava dormindo quando tudo aconteceu. A mulher possui a guarda do menor porque a mãe da criança está presa.


Após a criança ser resgatada e levada para o Conselho, moradores disseram para os policiais que outras três crianças estariam na casa dessa mulher morando em condições insalubres. O vínculo familiar com os outros menores não foi informado.

Criança autista de 5 anos é resgatada de marquise por vizinhos em Colatina, Noroeste do Espírito Santo
Criança autista de 5 anos é resgatada de marquise por vizinhos em Colatina, Noroeste do Espírito Santo Leitor | A Gazeta

De acordo com a PM, a situação de insalubridade do local foi confirmada.


"O Conselho foi no local e levou a criança até a sede do Conselho para tomar as providências, quando chegou um segundo chamado de que uma casa havia sido invadida naquela proximidade. Quando os policiais chegaram no local foi constatado que a casa era a casa onde morava essa criança de cinco anos. Depois de um tempo conseguiu contato com a avó, que é responsável pelas crianças. Foi acionado novamente o conselho, que fez o recolhimento das crianças e a responsável foi para a delegacia", relatou o policial Valmir Alves.


A Polícia Civil informou que a suspeita de 60 anos foi levada à Delegacia Regional de Colatina, foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.


O caso vai continuar sendo investigado. O Conselho Tutelar informou que as crianças foram resgatadas e levadas para uma instituição de acolhimento do município.


*Com informações da repórter Luana Luiza, da TV Gazeta Noroeste

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