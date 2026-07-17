Menino autista de 5 anos é resgatado de marquise de prédio por vizinhos em Colatina

Um menino autista não verbal de cinco anos foi resgatada do alto da marquise de um prédio em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (15).





Imagens feitas por moradores (veja vídeo acima) mostram que um homem precisou subir no ombro de um vizinho para conseguir alcançar a criança, que estava em um local equivalente a uma altura de quatro metros.





No vídeo, é possível ver que o menino estava sentado na marquise. As pessoas que participaram do resgate disseram que a criança parecia estar desnorteada.





A Polícia Militar foi acionada e quando chegou até local, no bairro São Silvano, descobriu que o menino estava sob responsabilidade da avó de 60 anos. O Conselho Tutelar também foi chamado.





Segundo os militares, a avó estava dormindo quando tudo aconteceu. A mulher possui a guarda do menor porque a mãe da criança está presa.





Após a criança ser resgatada e levada para o Conselho, moradores disseram para os policiais que outras três crianças estariam na casa dessa mulher morando em condições insalubres. O vínculo familiar com os outros menores não foi informado.