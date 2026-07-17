Casacor ES 2026 abre a portas para celebrar a memória em despedida de hotel

A Todeschini Vitória é outra marca presente na mostra. O “Memórias Todeschini”, ambiente apresentado pela Todeschini Vitória que reúne living e espaço gourmet em uma área de aproximadamente 100 metros quadrados. A inspiração partiu das lembranças da infância e das raízes mineiras de João Daniel, arquiteto que assina o espaço.





“É um ambiente que fala sobre aquilo que me trouxe até aqui e sobre o entendimento de que as melhores lembranças da vida acontecem quando estamos juntos. Minha intenção foi criar um espaço que despertasse identificação e emoção, mostrando que a arquitetura tem o poder de preservar histórias, fortalecer vínculos e criar novas memórias”, afirma João Daniel.





O ambiente investe em texturas, materiais naturais, tons terrosos, rochas como quartzitos e mármores, lã, linho, seda e algodão. Já os móveis planejados desenvolvidos pela Todeschini, possuem acabamento madeirado no tom Walnut e a Laca Matte Amber, que seguem a tendência de tons mais fechados e escuros.





Outro destaque citado pela empresa é o Dekton, uma lâmina ultracompacta utilizada no revestimento da ilha, gavetas e portas da Todeschini. Também estão presentes gavetas Evoltech, que possuem laterais em aço carbono, nas corrediças de trilho invisível e nas portas que recolhem em profundidade no móvel. Para Gabriela Iamonde, sócia da Todeschini Vitória, estar na Casacor é sempre uma oportunidade de mostrar como o mobiliário planejado pode ir além da funcionalidade.