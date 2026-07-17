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30 anos

Casacor ES 2026 abre a portas para celebrar a memória em despedida de hotel

Mostra que inaugurou nesta quinta-feira (16) homenageia o Hotel Canto do Sol, na Praia de Camburi, antes de dar lugar a empreendimento imobiliário

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 11:33

Públicado em 

17 jul 2026 às 11:33
Yasmin Spiegel

Colunista

Yasmin Spiegel

Lounge JD é homenagem a João Dalmácio Castello, antigo proprietário do hotel em que está sendo realizada a CasaCor ES 2026
Lounge JD é homenagem a João Dalmácio Castello, antigo proprietário do hotel em que está sendo realizada a CasaCor ES 2026 Cloves Louzada

A CasaCor 2026 está oficialmente de portas abertas. Inaugurada nesta quinta-feira (16), a mostra celebra suas três décadas no antigo Hotel Canto do Sol, na Orla da Praia de Camburi, em uma verdadeira celebração à memória do espaço. Até o dia 8 de setembro, o evento estará aberto com 37 ambientes exclusivos, assinados por um elenco de mais de 40 profissionais.

Nesta edição, a novidade é uma área gastronômica aberta ao público de forma gratuita, sem a necessidade de aquisição de ingressos. O local inclui o Cave au Vin, bistrô assinado por Cris Locatelli com texturas em madeira escura, couro e tons de bordô e o Cooltiva Café e Bistrô do Studio Sì, com grandes luminárias artesanais suspensas. 


Completam o polo gastronômico a Gelateria 4 Estações de Pabliany Zerbini Giacomin, com pinturas murais do artista Rodrigo Dutra; a Pizzaria Due Grano de Cleydiani Baptista e Ana Paula Ferreira, com bancadas revestidas de quartzito natural verde, e o Sky Bar 400 de Edduardo Trigo, com vista para o mar.

Outra estreia é a Garagem Náutica Entre Mares, espaço assinado por Juliana Drago, que une elementos e materiais remetentes ao mercado naval da Capital capixaba.  Já na entrada, a Galeria Blue Sky recebe os visitantes, onde Heliomar Venâncio, Isabella Steinkopf e Leticia Breda preservam o piso original em pedra portuguesa do hotel sob um teto em grafite ilusionista. O local ainda conta com a exposição de um carro esportivo.

No espaço Arte Habita, assinado pela Fontoura Grasselli Arquitetura com curadoria da galeria Matias Brotas, é possível encontrar peças exclusivas de artistas como Amílcar de Castro e José Bechara. Enquanto isso, no Lounge JD e no Auditório João Dalmácio, assinados por Isabela Castello (colunista de A Gazeta), Flavia Abaurre e Leticia Abaurre, os projetos são carregados de simbolismo, visto que homenageiam o antigo Hotel Porto do Sol por meio de registros familiares e cores rubro-negras, o time do antigo proprietário e pai de Isabela, João Dalmácio Castello. 

Casa Mivita, de Max Mello, simula um dos futuros apartamentos da construtora
Casa Mivita, de Max Mello, simula um dos futuros apartamentos da construtora Cloves Louzada

Outro espaço que homenageia o hotel é a Casa Mivita de Max Mello, que inclui uma galeria de memórias, um lounge de eventos e um um apartamento conceito do novo empreendimento que nascerá no local, a ser construído pela Mivita. 

Inspirado no universo criativo do estilista Jay Boggo, o Loft do Artista Placas do Brasil, de Sergio Paulo Rabello, possui o revestimento Alocásia e da textura Sintonia, integrantes da Coleção Botânica assinada pelo estilista para a Placas do Brasil. 

Fernando Zache
Estar Pulsar, de Fernando Zacché Cloves Louzada

No Estar Pulsar de Fernando Zacché, o living aposta no quartzito Mirage e em uma adega com vergalhões aparentes, e no Studio Legacy de Christian Vieira, a infraestrutura original do hotel fica aparente sob telas autorais e familiares. O Studio Christian Vieira também assina a Casa Modular Iron House, pavilhão de estrutura metálica modular.

Na sala de TV De Volta, de Débora Bicalho, é possível conferir tapeçarias artesanais em ponto cruz e mobiliário de design nacional. As arquitetas da M.INT Arquitetura assinam A Primeira Memória, quarto infantil focado no conceito de slow industry com enxovais artesanais e pendente orgânico em linho.

A Suíte do Casal, da Marques Piumbini Arquitetura, envelopa paredes e tetos em madeira nobre, enquanto a sala de relaxamento Entre Rituais, da Casa26 Arquitetura, traz o toque sensorial da areia fina e bancada com veios rosados. 

CasaCor ES 2026
Yasmin Spiegel

Casacor Espírito Santo 2026

37 ambientes, mais de 40 profissionais e mais de 80 empresas participantes

De 16 de julho a 8 de setembro de 2026

Terça a domingo e feriados, das 10h às 22h

Antigo Hotel Canto do Sol – Orla da Praia de Camburi, Vitória

R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira). A compra pode ser feita no site appcasacor.com.br

Empresa de Aracruz estreia na Casacor com presença em nove ambientes

A Minchio Casa fez sua estreia na Casacor Espírito Santo 2026 com participação em nove ambientes. Ela está presente no Loft do Artista, assinado pelo arquiteto Sérgio Paulo Rabello; na Sala de Estar, de Fernando Zache; na Sala de TV, de Débora Bicalho; no Bar Secreto, de Salissa Busatto e da designer de interiores Mayara Souza; na Praça Externa/Recanto, do paisagista Renan Vermelho; na Gelateria Quatro Estações, de Pabliany Zerbini; no Quarto do Adolescente, de Priscila Maciel; na Cozinha, assinada por Daniella Mazega, e no espaço da arquiteta Marcela Coutinho.

A participação na mostra integra a estratégia de rebranding da empresa, que passa a atuar com marcas distintas para diferentes segmentos de negócio: “Todo esse investimento acompanha um cenário favorável para o setor de decoração no Espírito Santo, impulsionado pelo fortalecimento do comércio varejista e por um consumidor cada vez mais interessado em ambientes que aliem conforto, funcionalidade, design e bem-estar. Atenta a esse movimento, a Minchio Casa amplia sua atuação no mercado capixaba com um portfólio voltado às principais tendências do design nacional e internacional, reforçando sua presença em um segmento com perspectivas consistentes de crescimento", pontua Jhones Simonassi, gestor da Minchio. 

Ambiente novo

Todeschini lança espaço na Casacor

A Todeschini Vitória é outra marca presente na mostra. O “Memórias Todeschini”, ambiente apresentado pela Todeschini Vitória que reúne living e espaço gourmet em uma área de aproximadamente 100 metros quadrados. A inspiração partiu das lembranças da infância e das raízes mineiras de João Daniel, arquiteto que assina o espaço.


“É um ambiente que fala sobre aquilo que me trouxe até aqui e sobre o entendimento de que as melhores lembranças da vida acontecem quando estamos juntos. Minha intenção foi criar um espaço que despertasse identificação e emoção, mostrando que a arquitetura tem o poder de preservar histórias, fortalecer vínculos e criar novas memórias”, afirma João Daniel.


O ambiente investe em texturas, materiais naturais, tons terrosos, rochas como quartzitos e mármores, lã, linho, seda e algodão. Já os móveis planejados desenvolvidos pela Todeschini, possuem acabamento madeirado no tom Walnut e a Laca Matte Amber, que seguem a tendência de tons mais fechados e escuros. 


Outro destaque citado pela empresa é o Dekton, uma lâmina ultracompacta utilizada no revestimento da ilha, gavetas e portas da Todeschini. Também estão presentes gavetas Evoltech, que possuem laterais em aço carbono, nas corrediças de trilho invisível e nas portas que recolhem em profundidade no móvel. Para Gabriela Iamonde, sócia da Todeschini Vitória, estar na Casacor é sempre uma oportunidade de mostrar como o mobiliário planejado pode ir além da funcionalidade. 

Mangalô Club será o primeiro restaurante do Estado a incorporar uma sauna no projeto arquitetônico

Mangalô
Mangalô será novo restaurante da Curva da Jurema Divulgação/Inspira Conceito

O Mangalô Club, novo restaurante em construção na Curva da Jurema, em Vitória, terá como principal diferencial a incorporação de uma sauna ao projeto arquitetônico. Integrado ao salão por meio de tijolos de vidro e voltado para o mar, o espaço acompanha uma tendência de incluir experiências de bem-estar como parte da permanência dos clientes.

Assinado pela arquiteta Bruna Rody, sócia da Inspira Conceito junto com sua irmã Paula Rody,  o projeto foi desenvolvido a partir da dinâmica da Curva da Jurema. A proposta combina elementos inspirados no litoral e na cidade, com revestimentos em tons de verde-água, piso cimentício, cozinha aberta e peças de design modernista.

Segundo Bruna Rody, a intenção foi traduzir esse estilo de vida na arquitetura do restaurante. “O conceito nasceu da observação de quem vive a Curva da Jurema. Existe uma dinâmica muito própria naquele lugar: pessoas que começam o dia praticando esportes, caminham ou pedalam pela orla, encontram amigos depois do treino, trabalham durante o dia e voltam ao fim da tarde para contemplar o mar. Não queríamos criar mais um restaurante de linguagem praiana. Queríamos traduzir essa mistura entre a energia urbana da cidade e a tranquilidade do litoral".

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