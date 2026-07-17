Casacor ES 2026 abre a portas para celebrar a memória em despedida de hotel

A CasaCor 2026 está oficialmente de portas abertas. Inaugurada nesta quinta-feira (16), a mostra celebra suas três décadas no antigo Hotel Canto do Sol, na Orla da Praia de Camburi, em uma verdadeira celebração à memória do espaço. Até o dia 8 de setembro, o evento estará aberto com 37 ambientes exclusivos, assinados por um elenco de mais de 40 profissionais.
Nesta edição, a novidade é uma área gastronômica aberta ao público de forma gratuita, sem a necessidade de aquisição de ingressos. O local inclui o Cave au Vin, bistrô assinado por Cris Locatelli com texturas em madeira escura, couro e tons de bordô e o Cooltiva Café e Bistrô do Studio Sì, com grandes luminárias artesanais suspensas.
Completam o polo gastronômico a Gelateria 4 Estações de Pabliany Zerbini Giacomin, com pinturas murais do artista Rodrigo Dutra; a Pizzaria Due Grano de Cleydiani Baptista e Ana Paula Ferreira, com bancadas revestidas de quartzito natural verde, e o Sky Bar 400 de Edduardo Trigo, com vista para o mar.
Outra estreia é a Garagem Náutica Entre Mares, espaço assinado por Juliana Drago, que une elementos e materiais remetentes ao mercado naval da Capital capixaba. Já na entrada, a Galeria Blue Sky recebe os visitantes, onde Heliomar Venâncio, Isabella Steinkopf e Leticia Breda preservam o piso original em pedra portuguesa do hotel sob um teto em grafite ilusionista. O local ainda conta com a exposição de um carro esportivo.
No espaço Arte Habita, assinado pela Fontoura Grasselli Arquitetura com curadoria da galeria Matias Brotas, é possível encontrar peças exclusivas de artistas como Amílcar de Castro e José Bechara. Enquanto isso, no Lounge JD e no Auditório João Dalmácio, assinados por Isabela Castello (colunista de A Gazeta), Flavia Abaurre e Leticia Abaurre, os projetos são carregados de simbolismo, visto que homenageiam o antigo Hotel Porto do Sol por meio de registros familiares e cores rubro-negras, o time do antigo proprietário e pai de Isabela, João Dalmácio Castello.
Outro espaço que homenageia o hotel é a Casa Mivita de Max Mello, que inclui uma galeria de memórias, um lounge de eventos e um um apartamento conceito do novo empreendimento que nascerá no local, a ser construído pela Mivita.
Inspirado no universo criativo do estilista Jay Boggo, o Loft do Artista Placas do Brasil, de Sergio Paulo Rabello, possui o revestimento Alocásia e da textura Sintonia, integrantes da Coleção Botânica assinada pelo estilista para a Placas do Brasil.
No Estar Pulsar de Fernando Zacché, o living aposta no quartzito Mirage e em uma adega com vergalhões aparentes, e no Studio Legacy de Christian Vieira, a infraestrutura original do hotel fica aparente sob telas autorais e familiares. O Studio Christian Vieira também assina a Casa Modular Iron House, pavilhão de estrutura metálica modular.
Na sala de TV De Volta, de Débora Bicalho, é possível conferir tapeçarias artesanais em ponto cruz e mobiliário de design nacional. As arquitetas da M.INT Arquitetura assinam A Primeira Memória, quarto infantil focado no conceito de slow industry com enxovais artesanais e pendente orgânico em linho.
A Suíte do Casal, da Marques Piumbini Arquitetura, envelopa paredes e tetos em madeira nobre, enquanto a sala de relaxamento Entre Rituais, da Casa26 Arquitetura, traz o toque sensorial da areia fina e bancada com veios rosados.
Casacor Espírito Santo 2026
37 ambientes, mais de 40 profissionais e mais de 80 empresas participantes
De 16 de julho a 8 de setembro de 2026
Terça a domingo e feriados, das 10h às 22h
Antigo Hotel Canto do Sol – Orla da Praia de Camburi, Vitória
Empresa de Aracruz estreia na Casacor com presença em nove ambientes
A Minchio Casa fez sua estreia na Casacor Espírito Santo 2026 com participação em nove ambientes. Ela está presente no Loft do Artista, assinado pelo arquiteto Sérgio Paulo Rabello; na Sala de Estar, de Fernando Zache; na Sala de TV, de Débora Bicalho; no Bar Secreto, de Salissa Busatto e da designer de interiores Mayara Souza; na Praça Externa/Recanto, do paisagista Renan Vermelho; na Gelateria Quatro Estações, de Pabliany Zerbini; no Quarto do Adolescente, de Priscila Maciel; na Cozinha, assinada por Daniella Mazega, e no espaço da arquiteta Marcela Coutinho.
A participação na mostra integra a estratégia de rebranding da empresa, que passa a atuar com marcas distintas para diferentes segmentos de negócio: “Todo esse investimento acompanha um cenário favorável para o setor de decoração no Espírito Santo, impulsionado pelo fortalecimento do comércio varejista e por um consumidor cada vez mais interessado em ambientes que aliem conforto, funcionalidade, design e bem-estar. Atenta a esse movimento, a Minchio Casa amplia sua atuação no mercado capixaba com um portfólio voltado às principais tendências do design nacional e internacional, reforçando sua presença em um segmento com perspectivas consistentes de crescimento", pontua Jhones Simonassi, gestor da Minchio.
Ambiente novo
Todeschini lança espaço na Casacor
A Todeschini Vitória é outra marca presente na mostra. O “Memórias Todeschini”, ambiente apresentado pela Todeschini Vitória que reúne living e espaço gourmet em uma área de aproximadamente 100 metros quadrados. A inspiração partiu das lembranças da infância e das raízes mineiras de João Daniel, arquiteto que assina o espaço.
“É um ambiente que fala sobre aquilo que me trouxe até aqui e sobre o entendimento de que as melhores lembranças da vida acontecem quando estamos juntos. Minha intenção foi criar um espaço que despertasse identificação e emoção, mostrando que a arquitetura tem o poder de preservar histórias, fortalecer vínculos e criar novas memórias”, afirma João Daniel.
O ambiente investe em texturas, materiais naturais, tons terrosos, rochas como quartzitos e mármores, lã, linho, seda e algodão. Já os móveis planejados desenvolvidos pela Todeschini, possuem acabamento madeirado no tom Walnut e a Laca Matte Amber, que seguem a tendência de tons mais fechados e escuros.
Outro destaque citado pela empresa é o Dekton, uma lâmina ultracompacta utilizada no revestimento da ilha, gavetas e portas da Todeschini. Também estão presentes gavetas Evoltech, que possuem laterais em aço carbono, nas corrediças de trilho invisível e nas portas que recolhem em profundidade no móvel. Para Gabriela Iamonde, sócia da Todeschini Vitória, estar na Casacor é sempre uma oportunidade de mostrar como o mobiliário planejado pode ir além da funcionalidade.
Mangalô Club será o primeiro restaurante do Estado a incorporar uma sauna no projeto arquitetônico
O Mangalô Club, novo restaurante em construção na Curva da Jurema, em Vitória, terá como principal diferencial a incorporação de uma sauna ao projeto arquitetônico. Integrado ao salão por meio de tijolos de vidro e voltado para o mar, o espaço acompanha uma tendência de incluir experiências de bem-estar como parte da permanência dos clientes.
Assinado pela arquiteta Bruna Rody, sócia da Inspira Conceito junto com sua irmã Paula Rody, o projeto foi desenvolvido a partir da dinâmica da Curva da Jurema. A proposta combina elementos inspirados no litoral e na cidade, com revestimentos em tons de verde-água, piso cimentício, cozinha aberta e peças de design modernista.
Segundo Bruna Rody, a intenção foi traduzir esse estilo de vida na arquitetura do restaurante. “O conceito nasceu da observação de quem vive a Curva da Jurema. Existe uma dinâmica muito própria naquele lugar: pessoas que começam o dia praticando esportes, caminham ou pedalam pela orla, encontram amigos depois do treino, trabalham durante o dia e voltam ao fim da tarde para contemplar o mar. Não queríamos criar mais um restaurante de linguagem praiana. Queríamos traduzir essa mistura entre a energia urbana da cidade e a tranquilidade do litoral".
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