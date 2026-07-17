Red Bull domina 1º treino livre e Verstappen é o mais veloz; Bortoleto é 10º

O holandês Max Verstappen foi o mais veloz no primeiro treino livre, realizado na manhã desta sexta-feira, no circuito de Spa-Francorchamps, para o GP da Bélgica. O piloto da Red Bull fez o tempo de 1min47s070 e ficou à frente das Ferraris de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que fechou as três primeiras posições.





A Red Bull, que atravessa um momento complicado na temporada (ocupa o quarto lugar no Mundial de Construtores) apresentou um bom rendimento no treino, já que o tetracampeão mundial praticamente não foi ameaçado. Isack Hadjar chegou a liderar o treino livre, mas terminou a atividade em quarto lugar.





Gabriel Bortoleto garantiu a décima melhor marca nesta primeira atividade. Ele encerrou a sua participação um pouco antes do término da sessão e pareceu satisfeito com o rendimento do carro Os mecânicos da Audi imediatamente iniciaram os ajustes no monoposto já visando o segundo treino livre do dia.





A surpresa ficou por conta dos carros das Mercedes que não conseguiram ficar nem entre os cinco melhores colocados. Kimi Antonelli, líder do Mundial, foi o sexto colocado, enquanto o seu companheiro de equipe, George Russell, finalizou em oitavo lugar.





Esta sexta-feira vai ter ainda uma outra atividade de pista para os pilotos. Eles retornam ao circuito de Spa-Francorchamps às 12h30 (horário de Brasília) para a realização do segundo treino livre do dia.





No sábado, às 7h30, acontece a terceira e última movimentação (terceiro treino livre) para o ajuste dos carros antes da tomada de tempos para a definição do grid para o GP da Bélgica às 11h. A corrida, válida pela 10ª etapa do Mundial de Fórmula 1, tem início às 10h de domingo.



