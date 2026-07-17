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Fórmula 1

Red Bull domina 1º treino livre e Verstappen é o mais veloz; Bortoleto é 10º

O GP da Bélgica acontece às 10h deste domingo (19)

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 12:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jul 2026 às 12:37
Max Verstappen foi o mais veloz no primeiro treino livre
Fórmula 1

O holandês Max Verstappen foi o mais veloz no primeiro treino livre, realizado na manhã desta sexta-feira, no circuito de Spa-Francorchamps, para o GP da Bélgica. O piloto da Red Bull fez o tempo de 1min47s070 e ficou à frente das Ferraris de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que fechou as três primeiras posições.


A Red Bull, que atravessa um momento complicado na temporada (ocupa o quarto lugar no Mundial de Construtores) apresentou um bom rendimento no treino, já que o tetracampeão mundial praticamente não foi ameaçado. Isack Hadjar chegou a liderar o treino livre, mas terminou a atividade em quarto lugar.


Gabriel Bortoleto garantiu a décima melhor marca nesta primeira atividade. Ele encerrou a sua participação um pouco antes do término da sessão e pareceu satisfeito com o rendimento do carro Os mecânicos da Audi imediatamente iniciaram os ajustes no monoposto já visando o segundo treino livre do dia.


A surpresa ficou por conta dos carros das Mercedes que não conseguiram ficar nem entre os cinco melhores colocados. Kimi Antonelli, líder do Mundial, foi o sexto colocado, enquanto o seu companheiro de equipe, George Russell, finalizou em oitavo lugar.


Esta sexta-feira vai ter ainda uma outra atividade de pista para os pilotos. Eles retornam ao circuito de Spa-Francorchamps às 12h30 (horário de Brasília) para a realização do segundo treino livre do dia.


No sábado, às 7h30, acontece a terceira e última movimentação (terceiro treino livre) para o ajuste dos carros antes da tomada de tempos para a definição do grid para o GP da Bélgica às 11h. A corrida, válida pela 10ª etapa do Mundial de Fórmula 1, tem início às 10h de domingo.


CONFIRA O RESULTADO DO 1º TREINO LIVRE PARA O GP DA BÉLGICA:


1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min47s070
2º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min47s215
3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min47s277
4º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min47s322
5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min47s522
6º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min47s603
7º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min47s931
8º - George Russell (ING/Mercedes), 1min47s959
9º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min48s234
10º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min48s406
11º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min48s432
12º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min48s962
13º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min49s010
14º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min49s337
15º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min49s403
16º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min49s449
17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min49s712
18º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min49s839
19º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min50s226
20º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min50s862
21º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min52s808
22º - Jack Crawford (EUA/Aston Martin), 1min53s199

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