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Duas rodas

Produção de motocicletas no Brasil supera 1 milhão de unidades no 1º semestre

Produção das fabricantes do Polo Industrial de Manaus foi 6,3% maior do que anos passado; resultado foi o melhor para os primeiros seis meses do ano desde 2011

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 12:23

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

17 jul 2026 às 12:23
A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus no primeiro semestre de 2026 foi o maior para o período desde 2011.
A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus no primeiro semestre de 2026 foi o maior para o período desde 2011. Shutterstock

No primeiro semestre de 2026, foram produzidas 1.063.397 motocicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM), resultado 6,3% maior do que o registrado no mesmo período de 2025, segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). Este foi o melhor desempenho para os primeiros seis meses do ano desde 2011.


Segundo o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, o resultado confirma o momento positivo da indústria de motocicletas no Brasil. “O aumento da produção acompanha a expansão da demanda no mercado interno e evidencia a eficiência das fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus em responder ao crescimento do setor”, afirma.


As 130.875 unidades fabricadas no mês de junho representam uma retração de 15,1% comparado ao mesmo mês do ano passado e de 29,9% em relação a maio deste ano. No entanto, segundo Bento, o resultado já era esperado, devido às férias coletivas programadas pelas fabricantes no período que correspondeu à Copa do Mundo de futebol masculino. Segundo a entidade, a pausa temporária na produção também é utilizada para manutenção das linhas e aperfeiçoamento dos processos industriais.

Street e alta cilindrada lideram produção

As motos street lideraram o ranking de produção por categoria no primeiro semestre, com 543.638 unidades, o que representa 51,1% do volume total fabricado. Em segundo lugar, ficou a modalidade trail, com 20% da produção, seguida pela motoneta com 12,9%.


Entre as categorias, as motocicletas de alta cilindrada apresentaram o maior crescimento percentual no primeiro semestre, com 32.285 unidades entre janeiro e junho, alta de 37,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Essas motos também responderam por 3% do volume total fabricado. Essas posições se mantiveram no desempenho de junho.


No entanto, os modelos de baixa cilindrada lideraram o ranking de produção total, com 831.213 unidades e 78,2% do volume total. Em segundo lugar, ficaram as motocicletas de média cilindrada, com 199.899 unidades e 18,8%. As posições foram mantidas no ranking de junho: baixa cilindrada com 77,1% da produção, média cilindrada com 19,3% e alta cilindrada com 3,6%).

Varejo

Os emplacamentos de motocicletas alcançaram um recorde histórico no primeiro semestre, com 1.174.344 unidades licenciadas de janeiro a junho, volume 14,1% maior do que no mesmo período do ano passado.


Em junho, foram emplacadas 194.249 unidades, resultado 8,3% acima do registrado no mesmo mês de 2025 e 1,8% inferior ao de maio. Considerando os 21 dias úteis do mês, a média diária de emplacamentos foi de 9.250 unidades.

Exportações

De janeiro a junho, as fabricantes de motocicletas instaladas no PIM exportaram 24.084 unidades, volume 29,4% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Em junho, os embarques alcançaram 4.990 motocicletas, crescimento de 62,8% em relação ao mesmo mês de 2025 e de 19,7% na comparação com maio.

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