Produção de motocicletas no Brasil supera 1 milhão de unidades no 1º semestre

No primeiro semestre de 2026, foram produzidas 1.063.397 motocicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM), resultado 6,3% maior do que o registrado no mesmo período de 2025, segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). Este foi o melhor desempenho para os primeiros seis meses do ano desde 2011.





Segundo o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, o resultado confirma o momento positivo da indústria de motocicletas no Brasil. “O aumento da produção acompanha a expansão da demanda no mercado interno e evidencia a eficiência das fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus em responder ao crescimento do setor”, afirma.





As 130.875 unidades fabricadas no mês de junho representam uma retração de 15,1% comparado ao mesmo mês do ano passado e de 29,9% em relação a maio deste ano. No entanto, segundo Bento, o resultado já era esperado, devido às férias coletivas programadas pelas fabricantes no período que correspondeu à Copa do Mundo de futebol masculino. Segundo a entidade, a pausa temporária na produção também é utilizada para manutenção das linhas e aperfeiçoamento dos processos industriais.