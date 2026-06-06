Popularização das bikes elétricas acende alerta para segurança no trânsito; veja as regras de circulação

O diretor ainda reforça que a participação da família é fundamental para garantir a segurança dos estudantes: “Neste momento, o papel da família precisa evoluir. Os pais proporcionam um presente que custa em torno de R$ 10 mil, mas não adquirem um capacete de R$ 200 e determinam o uso pelo adolescente? Também precisamos avançar no quesito disciplina nos trajetos e respeito, sobretudo aos pedestres. Ou seja, nem tudo é de responsabilidade do poder público. A mudança precisa começar em casa com conscientização de educação no trânsito e na vida”, completa.