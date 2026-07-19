Férias de julho: confira dicas para viajar de carro elétrico

Cada vez mais os veículos elétricos fazem parte da realidade dos brasileiros, que veem os modelos eletrificados (híbridos e 100% a bateria) não só como uma opção para o dia a dia na cidade, mas também para viagens. Esse crescimento tende a ficar ainda mais evidente conforme a estrutura para recarga se torna mais robusta.





Segundo levantamento da a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o Brasil já ultrapassou a marca de 25,4 mil pontos públicos e semipúblicos de recarga. O principal avanço ocorreu nos carregadores rápidos (DC), especialmente importantes para viagens, que cresceram 32,8% em apenas três meses, passando de 6.479 para 8.601 equipamentos.





No entanto, viajar com um desses modelos exige alguns cuidados específicos – além dos básicos para qualquer outro veículo –, para evitar imprevistos. Hoje, conforto, tecnologia e planejamento caminham juntos para quem vai viajar em um veículo eletrificado, destaca o gerente geral de pós-vendas da Bamaq, Lucas Lana.





“A eletrificação trouxe uma nova forma de viajar. Hoje, conforto, tecnologia e planejamento caminham juntos. Com a expansão da infraestrutura de recarga no Brasil, o motorista pode percorrer longas distâncias com tranquilidade e aproveitar toda a experiência que os veículos eletrificados oferecem”, afirma.





Pensando nisso, Motor A Gazeta trouxe algumas dicas de especialistas para quem tem carro elétrico e planeja viajar nas férias de julho.