Pensando em alugar um carro para viajar? Atenção a essas 5 dicas

Alugar um carro pode ser a solução ideal para quem busca ter mais tranquilidade e liberdade durante a viagem Crédito: Freepik

Dezembro é um mês repleto de celebrações, seja por conta do Natal, seja pelas férias, seja pela chegada do Ano Novo. Em meio a essas festividades, surge a chance ideal para compartilhar momentos especiais com a família e os amigos.

Se você está planejando uma viagem em família ou com amigos, considerar o aluguel de um carro pode ser uma opção vantajosa. Ter um veículo à disposição proporciona não apenas conforto, mas também segurança durante a jornada. O aluguel de carros apresenta uma série de benefícios, desde a liberdade para explorar o destino conforme sua vontade até a economia, já que o valor pode ser dividido entre os passageiros.

“De acordo com a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (ABLA), estima-se que o ano de 2023 fechará com uma frota de 1,56 milhão de veículos nas locadoras, um aumento de 6,8% em relação a 2022, o que demonstra a popularidade crescente deste serviço.” explica Paulo Chequetti, diretor executivo da Rent a Car da Unidas.

Antes de pegar a estrada, é fundamental conferir algumas dicas para assegurar que sua viagem não seja apenas conveniente, mas também memorável. Veja a seguir cinco dicas que vão te ajudar no processo.

01 Planeje com antecedência O planejamento antecipado garante que o condutor tenha tempo para avaliar bem os preços, tipo de veículo que combina com a viagem, qual locadora oferece os melhores planos. Principalmente por ser um período de alta demanda, o planejamento garante que você consiga o veículo que combina mais com a sua necessidade. 02 Escolha o veículo de acordo com o seu tipo de viagem Pela variedade de modelos disponíveis nas locadoras é importante priorizar aquele que vai atender suas prioridades. “Carros compactos são suficientes para deslocamentos urbanos, enquanto SUVs são melhores para viagens longas ou em terrenos variados”, explica Chequetti. 03 Tenha todos os documentos necessários Verifique se todos os documentos necessários estão em mãos, como a carteira de motorista válida, o cartão de crédito e a identificação. Além disso, confira os requisitos de idade para realizar o aluguel. 04 Estude bem o trajeto Estando em uma nova cidade, Estado ou até país é totalmente normal não conhecer bem o trajeto, por isso é importante estudar bem as vias que pretende passar durante a viagem. Seja lendo matérias sobre o local, seja perguntando a amigos, seja usando o GPS, o importante é definir com antecedência por onde você irá passar. 05 Contrate um seguro-viagem Incidentes acontecem, então é bom estar sempre preparado. Um seguro-viagem garante a proteção dos passageiros e do carro também. Algumas locadoras também oferecem planos de seguros para facilitar a vida dos clientes.