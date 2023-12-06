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Em clima de férias

Pensando em alugar um carro para viajar? Atenção a essas 5 dicas

Sem ter que depender de ônibus ou carros de aplicativo, alugar um veículo pode ser uma solução vantajosa, mas é preciso ficar atento aos detalhes

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 11:29

Jessica Coutinho

Jessica Coutinho

Publicado em 

06 dez 2023 às 11:29
Veja 5 dicas para ajudar quem quer alugar um carro para viajar no fim de ano
Alugar um carro pode ser a solução ideal para quem busca ter mais tranquilidade e liberdade durante a viagem Crédito: Freepik
Dezembro é um mês repleto de celebrações, seja por conta do Natal, seja pelas férias, seja pela chegada do Ano Novo. Em meio a essas festividades, surge a chance ideal para compartilhar momentos especiais com a família e os amigos.
Se você está planejando uma viagem em família ou com amigos, considerar o aluguel de um carro pode ser uma opção vantajosa. Ter um veículo à disposição proporciona não apenas conforto, mas também segurança durante a jornada. O aluguel de carros apresenta uma série de benefícios, desde a liberdade para explorar o destino conforme sua vontade até a economia, já que o valor pode ser dividido entre os passageiros. 
“De acordo com a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (ABLA), estima-se que o ano de 2023 fechará com uma frota de 1,56 milhão de veículos nas locadoras, um aumento de 6,8% em relação a 2022, o que demonstra a popularidade crescente deste serviço.” explica Paulo Chequetti, diretor executivo da Rent a Car da Unidas.
Antes de pegar a estrada, é fundamental conferir algumas dicas para assegurar que sua viagem não seja apenas conveniente, mas também memorável. Veja a seguir cinco dicas que vão te ajudar no processo.

01

Planeje com antecedência

O planejamento antecipado garante que o condutor tenha tempo para avaliar bem os preços, tipo de veículo que combina com a viagem, qual locadora oferece os melhores planos. Principalmente por ser um período de alta demanda, o planejamento garante que você consiga o veículo que combina mais com a sua necessidade. 

02

Escolha o veículo de acordo com o seu tipo de viagem

Pela variedade de modelos disponíveis nas locadoras é importante priorizar aquele que vai atender suas prioridades. “Carros compactos são suficientes para deslocamentos urbanos, enquanto SUVs são melhores para viagens longas ou em terrenos variados”, explica Chequetti.

03

Tenha todos os documentos necessários

Verifique se todos os documentos necessários estão em mãos, como a carteira de motorista válida, o cartão de crédito e a identificação. Além disso, confira os requisitos de idade para realizar o aluguel.

04

Estude bem o trajeto

Estando em uma nova cidade, Estado ou até país é totalmente normal não conhecer bem o trajeto, por isso é importante estudar bem as vias que pretende passar durante a viagem. Seja lendo matérias sobre o local, seja perguntando a amigos, seja usando o GPS, o importante é definir com antecedência por onde você irá passar.

05

Contrate um seguro-viagem

Incidentes acontecem, então é bom estar sempre preparado. Um seguro-viagem garante a proteção dos passageiros e do carro também. Algumas locadoras também oferecem planos de seguros para facilitar a vida dos clientes.
JESSICA COUTINHO é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pela editora adjunta do Estúdio Gazeta Karine Nobre.

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