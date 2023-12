Pensando em alugar um carro para viajar? Atenção a essas 5 dicas

Sem ter que depender de ônibus ou carros de aplicativo, alugar um veículo pode ser uma solução vantajosa, mas é preciso ficar atento aos detalhes

Dezembro é um mês repleto de celebrações, seja por conta do Natal, seja pelas férias, seja pela chegada do Ano Novo. Em meio a essas festividades, surge a chance ideal para compartilhar momentos especiais com a família e os amigos.