Revisão e planejamento garantem viagens tranquilas de motocicleta

Antes de pegar a estrada, é fundamental saber o estado da motocicleta, afinal, falhas em componentes podem causar acidentes graves Crédito: Divulgação

A sensação de liberdade na estrada faz com que as motocicletas sejam o veículo preferido de muitas pessoas na hora de viajar. Por ser ágil, rápida e de baixo custo comparado a um carro, a moto virou a opção de milhares de pessoas para encarar o trânsito intenso e, sobretudo, as constantes variações nos preços dos combustíveis. Mas é importante se adotar alguns cuidados para aumentar as chances de ter uma experiência tranquila, confortável e, principalmente, segura.

“Viajar é maravilhoso. Mas pensar em tudo o que pode dar errado e atuar na prevenção é muito importante para deixar a viagem mais gostosa, principalmente nos trajetos de média e longa distância. Além de estar com a motocicleta 100% checada, é preciso analisar cada ponto para chegar ao seu destino e não ficar na mão”, explica Leandro Mello, piloto de testes da marca de lubrificantes Mobil Super Moto e recordista brasileiro de velocidade em duas rodas.

Antes de pegar a estrada, é fundamental saber o estado da motocicleta. Falhas em componentes podem causar acidentes graves. Não basta achar que está tudo em ordem – é preciso ter certeza para não ficar na mão. Ao lado de uma revisão completa, é necessário o piloto pensar antecipadamente nos problemas que podem ser encontrados no meio do caminho. É bom sempre levar um óleo para lubrificar a corrente, um pequeno kit de reparo de pneu e uma boa caixinha de ferramenta. Sair com óleo novo, fluido de arrefecimento trocado, pastilha de freio e pneus em bom estado também são indícios de uma viagem tranquila.

A revisão preventiva inspeciona itens essenciais para o bom funcionamento da moto Crédito: Divulgação

Ao rodar somente sobre duas rodas e sem a proteção de um para-choque, o motociclista está mais suscetível a riscos de acidentes que o motorista de automóvel. Por isso, a revisão periódica torna-se uma grande aliada para evitar imprevistos e prejuízos com consertos inesperados. Adotada como rotina, ela proporciona trajetos mais seguros e tranquilos.

De acordo com dados da Abraciclo, a ausência da manutenção regular é responsável por 8% do total de acidentes registrados com motos no Brasil. Desse volume, 11% estão relacionados aos pneus e 7%, aos freios. “A revisão está ligada diretamente à segurança do piloto. Serve para proteger a parte mecânica e os componentes do veículo. E o mais importante: garantir a segurança do condutor, evitando acidentes”, ressalta Cleverson Bastos, supervisor de Pós-Venda da Honda Blokton, maior rede de concessionárias de motos do Paraná.

A revisão preventiva inspeciona itens essenciais para o bom funcionamento da moto. Entre as verificações mais importantes estão a do óleo do motor, a do líquido de arrefecimento, a da corrente, a do fluido de freio e a dos pneus. O óleo é formado a base de aditivos, que com o passar do tempo perdem suas propriedades, podendo prejudicar o desempenho do motor ou até mesmo danificá-lo. O mesmo raciocínio serve para o líquido de arrefecimento, que mantém controlada a temperatura do propulsor. Não obedecer ao intervalo de troca ou não acompanhar o nível correto, completando quando necessário, pode proporcionar superaquecimento e danificar o motor. É uma boa ideia consultar o que diz o manual do proprietário quanto ao tempo de troca. Conferir e respeitar a janela de uso do fluido de freio, seja por tempo, seja por quilometragem, também é de extrema importância.

Ao lado de uma revisão completa, é necessário o piloto pensar antecipadamente nos problemas que podem ser encontrados no meio do caminho Crédito: Divulgação

A lubrificação da corrente é uma importante condição para o bom funcionamento da moto, especialmente na estrada. Caso esteja seca, além de acelerar o desgaste da peça, há o risco de quebra ou rompimento. A tensão da corrente deve ainda estar ajustada corretamente – nem tão frouxa, nem tão esticada. “Quanto aos pneus, se não estiverem em bom estado, além de gerar multas de acordo com o Código de Trânsito, podem colocar a segurança do condutor em risco, acarretando acidentes”, enfatiza o supervisor da Honda Blokton.

Tão importante quanto uma boa revisão é fazer um planejamento de viagem. Buscar informações sobre postos de combustíveis, se eles estarão abertos no período da viagem e se condizem com a autonomia da moto, especialmente se é um trajeto desconhecido. Prever as paradas, ter referência de hotéis durante o caminho, descobrir lugares em que é possível lavar a moto ou fazer uma troca de óleo são outros pontos relevantes. Fazer um mapeamento detalhado da viagem é fundamental para trazer mais conforto e segurança. O motociclista deve ainda estar atento com as eventuais condições não planejadas, como estradas bloqueadas.

Tão importante quanto uma boa revisão é fazer um planejamento de viagem Crédito: Divulgação

Em termos de bagagem, uma dica clássica dos viajantes de motocicleta experientes é “quanto menos, melhor”. Tudo deve ser compacto para facilitar o dia a dia. Uma roupa que possa ser lavada rapidamente, como uma segunda pele, por exemplo, é muito importante. Utilizar um equipamento versátil e confortável, sempre pensando que durante a viagem é possível ter de enfrentar calor, frio e chuva, tudo no mesmo dia. Jaqueta, calça contra impacto e abrasão, botas que proporcionem o máximo conforto durante o dia inteiro e luvas apropriadas também são muito importantes.