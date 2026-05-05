'Projeto Liberdade': o que sabemos sobre o plano de Trump no estreito de Ormuz

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O estreito permanece amplamente bloqueado desde que os EUA e Israel lançaram ataques aéreos contra o Irã e Teerã respondeu bloqueando a via navegável crucial por onde 20% do petróleo e gás natural liquefeito do mundo deveriam passar livremente.

No dia seguinte ao anúncio, combates limitados pareciam ter sido retomados , com os EUA afirmando ter atingido várias pequenas embarcações iranianas e o Irã supostamente lançando uma série de ataques próprios.

A seguir, entenda o que é o Projeto Liberdade de Trump e se ele poderia levar a uma retomada mais ampla das hostilidades na região.

O que Trump disse?

Em uma publicação em sua rede social Truth Social no domingo, Trump disse que os EUA receberam solicitações de países "de todo o mundo" para ajudar a liberar seus navios que estavam "presos no estreito de Ormuz" e eram "meros espectadores neutros e inocentes!".

E, em resposta, os EUA "guiariam seus navios com segurança para fora dessas vias navegáveis ​​restritas".

"A movimentação dos navios visa apenas liberar pessoas, empresas e países que não fizeram absolutamente nada de errado — são vítimas das circunstâncias", disse Trump.

Ele acrescentou que este era "um gesto humanitário em nome dos Estados Unidos, dos países do Oriente Médio, mas, em particular, do Irã" — já que muitas dessas embarcações estavam "com poucos alimentos e tudo o mais necessário para que as tripulações em grande escala permanecessem a bordo de forma saudável e higiênica".

Qual a resposta do Irã?

O anúncio de Trump deu a entender que o Irã faz parte da operação — o presidente americano chegou a dizer que o "Projeto Liberdade" também estava sendo realizado em nome do Irã.

Mas o Irã afirma ter controle total do estreito e ameaçou atacar "qualquer força armada estrangeira" que tentasse se aproximar ou entrar, "especialmente o exército agressivo dos EUA".

O major-general iraniano Ali Abdollahi disse que a passagem segura pelo estreito deve ser coordenada com o Irã "em todas as circunstâncias".

Um dia depois, na terça-feira, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que "os eventos em Ormuz deixam claro que não há solução militar para uma crise política".

"O Projeto Liberdade é o Projeto Impasse", escreveu ele no X.

Crédito: BBC

Como as forças dos EUA estão implementando o plano de Trump?

Estima-se que 20.000 marinheiros e 2.000 navios estejam presos no Golfo Pérsico desde o início da guerra com o Irã, de acordo com a Organização Marítima Internacional (OMI), uma agência da ONU que regulamenta a navegação.

Há uma crescente preocupação com a diminuição dos suprimentos e os efeitos na saúde física e mental dos marinheiros.

O Comando Central dos EUA (Centcom) afirma que "destruidores de mísseis guiados, mais de 100 aeronaves terrestres e marítimas, plataformas não tripuladas multidomínio e 15.000 militares" estão sendo utilizados para apoiar a operação.

Em um briefing no primeiro dia da operação, o comandante do Centcom, Almirante Brad Cooper, disse que embarcações de 87 países estavam encalhadas no Golfo Pérsico e que os EUA haviam contatado "dezenas de navios e empresas de navegação para incentivar o fluxo de tráfego pelo estreito de Ormuz, em consonância com a intenção do presidente de ajudar a guiar os navios com segurança através do estreito corredor comercial".

Se a orientação dos EUA tinha como objetivo oferecer informações e conselhos a embarcações e tripulações, isso pode ser de pouca ajuda, dadas as ameaças do Irã de atacá-las.

Se, por outro lado, os EUA tentarem fornecer escolta militar a navios atingidos, isso poderá levá-los de volta a um confronto militar direto com o Irã.

Cooper disse que um caminho de mão dupla na hidrovia seria estabelecido em última instância — sem especificar como — com esforços que incluem um "pacote defensivo muito mais amplo" do que o necessário apenas para escoltar navios.

Mick Mulroy, ex-secretário adjunto de defesa dos EUA para o Oriente Médio e veterano do Corpo de Fuzileiros Navais e da ala paramilitar da CIA, disse à BBC que acreditava que o Projeto Liberdade se concentraria em fornecer cobertura aérea e defesa contra ataques de mísseis e drones — em vez de uma escolta física dessas embarcações pelo estreito de Ormuz.

No entanto, Mulroy disse que não havia garantia de que seria bem-sucedido em ajudar a restaurar a liberdade de movimento e comércio no estreito. "A questão é se os navios confiarão que podem passar sem serem atacados e, mais importante, se as seguradoras confiarão", disse ele.

"Caso contrário, o esforço não terá o impacto que esperávamos."

Há embarcações passando pelo estreito de Ormuz?

Na tarde de segunda-feira, o Comando Central (Centcom) informou que destróieres de mísseis guiados da Marinha dos EUA estavam operando no Golfo "após transitarem pelo estreito de Ormuz em apoio ao Projeto Liberdade".

Acrescentou que as forças americanas estavam "auxiliando ativamente os esforços para restabelecer o trânsito para a navegação comercial", mas não forneceu detalhes.

"Como primeiro passo, dois navios mercantes com bandeira dos EUA transitaram com sucesso pelo estreito de Ormuz e estão seguindo viagem em segurança", disse também o Centcom. Novamente, nenhum detalhe foi divulgado sobre a identidade dos navios comerciais.

A empresa de navegação Maersk confirmou que um de seus navios conseguiu sair do Golfo, acompanhado por militares dos EUA.

Mas a poderosa Guarda Revolucionária Islâmica do Irã negou que qualquer navio tenha passado pelo estreito.

O Irã está disparando contra navios de guerra e outras embarcações dos EUA?

Horas depois do início previsto da operação americana na segunda-feira, os militares iranianos afirmaram ter disparado contra "destruidores inimigos americanos e sionistas", que, segundo eles, os americanos "desconsideraram".

O Comando Central (Centcom) negou rapidamente as alegações iranianas de que um de seus navios de guerra havia sido atingido por dois mísseis.

De acordo com o Centcom, o Irã disparou mísseis de cruzeiro contra navios de guerra americanos e navios comerciais com bandeira dos EUA, enquanto drones e pequenas embarcações foram usados ​​contra navios comerciais.

Em uma publicação no Truth Social, Trump também disse que o Irã havia "disparado alguns tiros" contra "nações não relacionadas".

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) — um aliado dos EUA no Golfo, que tem sido frequentemente atacado pelo Irã durante a guerra — disseram que um petroleiro afiliado à Adnoc, sua empresa petrolífera estatal, foi alvo de dois drones enquanto transitava pelo estreito de Ormuz.

Ninguém ficou ferido, disse o Ministério das Relações Exteriores do país em um comunicado. Pelo menos três interceptações de mísseis também foram relatadas.

Um suposto ataque também atingiu um navio cargueiro sul-coreano ancorado no estreito de Ormuz, em águas próximas aos Emirados Árabes Unidos.

O comandante do Centcom, Cooper, disse que alguns dos helicópteros de ataque americanos que apoiavam a missão foram usados ​​para afundar seis pequenas embarcações iranianas que estavam atacando navios civis. O Irã negou.

A guerra com o Irã vai recomeçar?

Grant Rumley, especialista em Oriente Médio que atuou como conselheiro das administrações Biden e Trump entre 2018 e 2021, afirmou que garantir a passagem de todos os navios no Golfo seria "muito, muito difícil".

Para isso, segundo ele, pode ser necessária uma opção militar mais forte e "cinética" — uma possibilidade que ele considera provável.

"Acho que o consenso geral é que a retomada das hostilidades é uma questão de quando", disse ele. "Não de se."

Nitya Labh, pesquisadora do Programa de Segurança Internacional da Chatham House, em Londres, disse que a operação dos EUA era "extremamente arriscada".

"Acho que o que está acontecendo é bastante escalatório, o que sugere que os EUA não estão dispostos a negociar os termos para a reabertura do estreito", disse ela à BBC.

"Os EUA aceitaram que a única maneira de continuar a movimentar navios é sob a ameaça de força ou ataques do Irã", disse Labh.